Nueva Licorera de Boyacá hace historia en Francia.

La Licorera de Boyacá celebra un hecho histórico que llena de orgullo a todo el departamento y al país. En Francia, el equipo de la Nueva Licorera de Boyacá (NLB), liderado por su gerente William Vargas, recibió oficialmente tres medallas internacionales que reconocen a los productos boyacenses como uno de los mejores del mundo en calidad, excelencia y tradición.

En esta destacada participación internacional, la empresa presentó tres de sus referencias más representativas: Ónix 100, Ónix Edición Especial y Ron 12 Años, logrando un resultado sin precedentes al obtener reconocimiento para los tres productos, consolidando el posicionamiento de la Licorera de Boyacá en los más altos estándares de calidad a nivel mundial.

La entrega de estas distinciones se realizó en Paris Francia, en el marco de uno de los escenarios más importantes para la evaluación y reconocimiento de productos de consumo a nivel internacional, donde expertos de diferentes países destacaron las cualidades excepcionales de las bebidas elaboradas en Boyacá.

Este reconocimiento fue otorgado por Monde Selection, instituto internacional de calidad fundado en 1961 en Bruselas, Bélgica, reconocido por la rigurosidad de sus procesos de evaluación. El análisis de los productos está a cargo de un jurado independiente conformado por expertos internacionales, entre ellos ingenieros químicos, maestros destiladores, nutricionistas y especialistas en análisis sensorial provenientes de diversos países de Europa y del mundo.

Durante el proceso de evaluación, los productos son sometidos a exigentes pruebas que analizan aspectos fundamentales como el sabor, el aroma, la calidad de los ingredientes, la consistencia, la presentación, el empaque y el cumplimiento de estándares internacionales. Cada criterio es evaluado bajo estrictos parámetros técnicos y sensoriales, convirtiendo estas medallas en un sello de garantía y excelencia reconocido globalmente.

Para la Nueva Licorera de Boyacá, este logro representa mucho más que una distinción internacional. Es el resultado del trabajo, la dedicación y el compromiso de cientos de personas que día a día aportan al crecimiento de una empresa que lleva con orgullo el nombre de Boyacá más allá de las fronteras.

“Recibir hoy estas tres medallas en Francia es una muestra de que los productos hechos en Boyacá tienen la calidad necesaria para competir y destacarse en los escenarios más exigentes del mundo. Este reconocimiento pertenece a todos los boyacenses”, destacó el gerente William Vargas durante la ceremonia de entrega. Este hito fortalece la proyección internacional de la Licorera de Boyacá y ratifica el potencial de la industria regional para seguir conquistando nuevos mercados, llevando consigo la tradición, la identidad y el orgullo de una tierra que cree en lo suyo. La Nueva Licorera de Boyacá reafirma su compromiso con la excelencia, la innovación y el desarrollo del departamento, trabajando para continuar posicionando sus productos entre los más destacados del mundo y llevando el nombre de Boyacá a lo más alto.