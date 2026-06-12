Trump dijo que la versión iraní del plan de paz “no tiene relación con la verdad”
Por medio de la red social TruthSocial, el mandatario estadounidense tachó de denhonrosas las presuntas filtraciones de los acuerdos.
Trump advirtió este viernes 12 de junio a Irán que “ponga sus cosas en orden” y aseguró que la supuesta versión del plan de paz que Teherán divulgó “no tiene relación con la verdad”.
“Los términos que Irán filtró (...) NO TIENEN NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito” aseguró el presidente en su red Truth Social.
“Son personas muy deshonrosas a la hora de negociar”, acusó.
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