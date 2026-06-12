Trump dijo que la versión iraní del plan de paz “no tiene relación con la verdad”

UNITED STATES - APRIL 6: President Donald Trump conducts a news conference in the White House briefing room about the war in Iran on Monday, April 6, 2026. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) / Tom Williams

Trump advirtió este viernes 12 de junio a Irán que “ponga sus cosas en orden” y aseguró que la supuesta versión del plan de paz que Teherán divulgó “no tiene relación con la verdad”.

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“Los términos que Irán filtró (...) NO TIENEN NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito” aseguró el presidente en su red Truth Social.

“Son personas muy deshonrosas a la hora de negociar”, acusó.

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