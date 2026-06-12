Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 jun 2026 Actualizado 15:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Trump dijo que la versión iraní del plan de paz “no tiene relación con la verdad”

Por medio de la red social TruthSocial, el mandatario estadounidense tachó de denhonrosas las presuntas filtraciones de los acuerdos.

UNITED STATES - APRIL 6: President Donald Trump conducts a news conference in the White House briefing room about the war in Iran on Monday, April 6, 2026. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

UNITED STATES - APRIL 6: President Donald Trump conducts a news conference in the White House briefing room about the war in Iran on Monday, April 6, 2026. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) / Tom Williams

UNITED STATES - APRIL 6: President Donald Trump conducts a news conference in the White House briefing room about the war in Iran on Monday, April 6, 2026. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

Trump advirtió este viernes 12 de junio a Irán que “ponga sus cosas en orden” y aseguró que la supuesta versión del plan de paz que Teherán divulgó “no tiene relación con la verdad”.

Publicación de Donald Trump en la red TruthSocial

Publicación de Donald Trump en la red TruthSocial

Publicación de Donald Trump en la red TruthSocial

Publicación de Donald Trump en la red TruthSocial

“Los términos que Irán filtró (...) NO TIENEN NADA que ver con los términos que se acordaron por escrito” aseguró el presidente en su red Truth Social.

“Son personas muy deshonrosas a la hora de negociar”, acusó.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir