Maná regresa a Colombia para celebrar 40 años de carrera artística con su ‘Vivir sin aire tour’

Este jueves la agrupación de rock mexicana Maná anunció su regreso a Colombia para celebrar 40 años de carrera artística con su ‘Vivir sin aire tour’ el 28 de noviembre en el Vive Claro de Bogotá.

Los mexicanos estuvieron por última vez en nuestro país el 10, 12 y 13 de abril de 2024 en el Movistar Arena.

Dos años antes, en 2022, se habían presentado como una de las cabezas de cartel del Festival Cordillera.

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Maná se formó en 1981, bajo el nombre de Sombrero Verde.

La formación actual está compuesta por el vocalista y guitarrista Fher Olvera, el baterista Alex González, el guitarrista Sergio Vallín y el bajista Juan Calleros.

Después de actuar bajo el nombre de Sombrero Verde durante seis años, se rebautizaron como Maná en 1986 y lanzaron su álbum debut de estudio, ‘Maná’, en 1987.

En 1992, el grupo lanzó ¿Dónde Jugarán Los Niños?, que vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo, el álbum de rock en español más vendido de todos los tiempos.

La banda es una de las más exitosas de la música latina mexicana y la agrupación latinoamericana más exitosa de todos los tiempos, con más de 45 millones de discos vendidos a nivel mundial.

Maná ha ganado cuatro premios Grammy, ocho premios Grammy Latinos, cinco MTV Video Music Awards Latinoamérica, seis premios Premios Juventud, 19 premios Billboard de la Música Latina y 15 premios Premios Lo Nuestro.

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La banda fusiona géneros como el pop rock, el rock progresivo, el pop latino, el calipso, el reggae y el ska.

Maná se presentará este jueves en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México, en el Estadio Banorte junto a Belinda, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Burna Boy, J Balvin, Ryan Castro, Shakira, Danny Ocean, Andrea Bocelli, Ejae, Alejandro Fernández y Tyla.