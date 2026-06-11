El cantautor francés Patrick Bruel es investigado por acusaciones de violación y agresión sexual

PARIS, FRANCE - JUNE 01: Patrick Bruel is seen at Roland Garros on June 01, 2025 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) / Stephane Cardinale - Corbis

El cantautor, actor y jugador profesional de póker francés Patrick Bruel comparecerá ante los jueces de instrucción de París para ser interrogado en relación con múltiples acusaciones de violación, agresión y acoso sexual.

La audiencia, anunciada por la fiscalía de Nanterre en un comunicado de prensa, se refiere a presuntos delitos ocurridos entre 2010 y 2019, que involucran a nueve víctimas.

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Bruel permanece detenido desde el lunes para ser interrogado sobre las acusaciones en su contra, y la fiscalía ha solicitado su prisión preventiva.

La audiencia servirá de base para decidir si se presentan cargos formales.

La detención de la estrella francesa y la próxima audiencia se producen tres meses después de un informe exhaustivo del sitio web francés de noticias de investigación Mediapart, que detalla las acusaciones de ocho mujeres que acusan a Bruel de violencia sexual entre 1992 y 2019.

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Los medios franceses informaron que las denuncias de otras 13 mujeres, que fueron desestimadas o cuyos plazos de prescripción habían expirado, también están siendo revisadas y agregadas al expediente de investigación.

Entre ellas se incluyen cuatro denuncias oficiales de 2019 presentadas por masajistas que trabajaban en spas de lujo en toda Francia, que fueron desestimadas en su momento.