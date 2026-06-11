¿Qué partidos hay HOY del Mundial 2026? Horarios para seguirlos EN VIVO y más: Se jugarán en México

Partidos del Mundial 2026 este 6 de junio | Getty Images

Finalmente terminó la espera para todos los amantes del fútbol. Este jueves, 11 de junio de 2026, comienza oficialmente el Mundial 2026, que se va a realizar en Canadá, Estados Unidos y México.

La Copa del Mundo 2026 será la primera versión que contará con 48 selecciones, teniendo un aumento de 16 participantes comparando con la edición anterior. Este cambio permitió que varias naciones pudieran clasificar por primera vez en su historia a un mundial.

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Un país anfitrión será el encargado de dar inicio el evento más importante de fútbol. Los integrantes del grupo A (México, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa), serán los protagonistas del primer día de competencia.

El primer partido del Mundial 2026 será México vs. Sudáfrica. Este compromiso se disputará en el estadio Ciudad de México, en la capital del país Azteca y el pitazo inicial se dará a las 2:00 P.M. (hora de Colombia).

El segundo juego del día y de la competición va a ser protagonizado por Corea del Sur y República Checa. Estas dos selecciones se verán las caras a las 9:00 P.M. (hora de Colombia) en el estadio Guadalajara

Cronograma del día 1 del Mundial 2026

México vs. Sudáfrica

Fecha: 11 de junio de 2026.

11 de junio de 2026. Hora: 2:00 P.M.

2:00 P.M. Estadio: Ciudad de México.

Corea del Sur vs. República Checa

Fecha: 11 de junio de 2026.

11 de junio de 2026. Hora: 2:00 P.M.

2:00 P.M. Estadio: Guadalajara.

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¿Cuándo juega la Selección Colombia?

La Selección Colombia quedó instalada en el grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, y su fecha de debut en la cita mundialista está programada para el 17 de junio en territorio estadounidense.

Fecha 1

Colombia vs. Uzbekistán

Fecha: Miércoles 17 de junio.

Miércoles 17 de junio. Hora: 9:00 P.M.

9:00 P.M. Estadio: Ciudad de México.

Fecha 2

Colombia vs. RD Congo

Fecha: Martes 23 de junio.

Martes 23 de junio. Hora: 9:00 P.M.

9:00 P.M. Estadio: Guadalajara.

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Fecha 3

Colombia vs. Portugal

Fecha: Sábado 27 de junio.

Sábado 27 de junio. Hora: 6:30 P.M.

6:30 P.M. Estadio: Miami.

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