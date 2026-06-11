¿Qué partidos hay HOY del Mundial 2026? Horarios para seguirlos EN VIVO y más: Se jugarán en México
Con dos partidos se da inicio al Mundial 2026, que será la primera versión que contará con 48 selecciones participantes.
Finalmente terminó la espera para todos los amantes del fútbol. Este jueves, 11 de junio de 2026, comienza oficialmente el Mundial 2026, que se va a realizar en Canadá, Estados Unidos y México.
La Copa del Mundo 2026 será la primera versión que contará con 48 selecciones, teniendo un aumento de 16 participantes comparando con la edición anterior. Este cambio permitió que varias naciones pudieran clasificar por primera vez en su historia a un mundial.
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Un país anfitrión será el encargado de dar inicio el evento más importante de fútbol. Los integrantes del grupo A (México, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa), serán los protagonistas del primer día de competencia.
El primer partido del Mundial 2026 será México vs. Sudáfrica. Este compromiso se disputará en el estadio Ciudad de México, en la capital del país Azteca y el pitazo inicial se dará a las 2:00 P.M. (hora de Colombia).
El segundo juego del día y de la competición va a ser protagonizado por Corea del Sur y República Checa. Estas dos selecciones se verán las caras a las 9:00 P.M. (hora de Colombia) en el estadio Guadalajara
Cronograma del día 1 del Mundial 2026
México vs. Sudáfrica
- Fecha: 11 de junio de 2026.
- Hora: 2:00 P.M.
- Estadio: Ciudad de México.
Corea del Sur vs. República Checa
- Fecha: 11 de junio de 2026.
- Hora: 2:00 P.M.
- Estadio: Guadalajara.
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¿Cuándo juega la Selección Colombia?
La Selección Colombia quedó instalada en el grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, y su fecha de debut en la cita mundialista está programada para el 17 de junio en territorio estadounidense.
Fecha 1
Colombia vs. Uzbekistán
- Fecha: Miércoles 17 de junio.
- Hora: 9:00 P.M.
- Estadio: Ciudad de México.
Fecha 2
Colombia vs. RD Congo
- Fecha: Martes 23 de junio.
- Hora: 9:00 P.M.
- Estadio: Guadalajara.
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Fecha 3
Colombia vs. Portugal
- Fecha: Sábado 27 de junio.
- Hora: 6:30 P.M.
- Estadio: Miami.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...