🔴 México vs Sudáfrica EN VIVO | Sigue la transmisión del primer partido del Mundial 2026

Inicia la Copa del Mundo 2026 en Ciudad de México entre Mexicanos y los Bafana Bafana.

El Mundial de 2026 da inicio este jueves 11 de junio, México y Sudáfrica se enfrentarán en el Estadio Azteca en el partido inaugural del torneo, repitiendo exactamente el mismo duelo con el que se abrió el Mundial de 2010 en Johannesburgo.

Ahora, el escenario será diferente, pero la expectativa es la misma. México buscará aprovechar su condición de local para iniciar con una victoria su camino en el Grupo A y ratificar las buenas sensaciones que ha dejado en los últimos meses.

Aunque el combinado mexicano posee el récord de más partidos disputados en la historia de los Mundiales sin haber conquistado el título, con 60 encuentros jugados, llega a esta edición como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda. Además, registra una destacada racha en estrenos mundialistas, ya que no pierde un partido inaugural desde Estados Unidos 1994. Desde entonces, acumula seis victorias y dos empates en sus primeros compromisos de cada Copa del Mundo.

Por su parte, Sudáfrica afronta su cuarta participación en una Copa del Mundo y la primera desde que organizó el torneo en 2010. Los Bafana Bafana llegan con la ilusión de alcanzar por primera vez en su historia la fase de eliminación directa, una meta que se les ha escapado en sus anteriores apariciones mundialistas.

Sin embargo, el presente del seleccionado africano genera algunas dudas. En sus últimos cinco encuentros registra tres empates y dos derrotas, una dinámica muy diferente a la que mostró durante las eliminatorias africanas, donde logró finalizar por delante de Nigeria para asegurar su clasificación.

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