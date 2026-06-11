Ministerio de Minas asegura que no habrá incremento de precio de combustibles en Nariño

Pasto-Nariño

El Ministerio de Minas y Energía confirmó que no habrá modificaciones al precio de los combustibles en el departamento de Nariño, y que se garantizará la continuidad del esquema de compensación que permite mantener las condiciones especiales de comercialización en beneficio de miles de familias nariñenses.

La cartera minero-energética reiteró que en ninguna circunstancia se modificará el precio al consumidor final de los combustibles beneficiados por el esquema de compensación aplicable al departamento de Nariño, en cumplimiento de lo establecido por la Ley de Fronteras, garantizando la continuidad de este mecanismo de protección para la ciudadanía.

Asimismo, se confirmó que la resolución relacionada con el Plan de Abastecimiento de Combustibles para este territorio, actualmente en etapa de construcción y recepción de comentarios, será expedida únicamente después de culminar los procesos de concertación con las autoridades territoriales, los distribuidores y los demás actores involucrados.

“Desde el Gobierno nacional actuamos con responsabilidad y diálogo permanente con las regiones. Queremos transmitir un mensaje de tranquilidad a los habitantes de Nariño. El esquema de compensación aplicable a los combustibles en el departamento está garantizado y no habrá incrementos en el precio para los consumidores derivados de este proceso”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

El ministerio precisó que dicha resolución mantendrá intacto el esquema de compensación aplicable para esta zona del país mediante la liquidación y pago de las compensaciones correspondientes, garantizando el cumplimiento del precio máximo de venta al público conforme a la normatividad vigente.

Sectores gremiales y autoridades regionales pidieron mantener ese compromiso, tras las dudas que se han generado desde la Dirección de Hidrocarburos sobre la posibilidad de trasladar parte del costo del transporte a los mayoristas.

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En diálogo con Caracol Radio, el gerente de la Planta Petronar, Mario Guevara indicó que esto no sería viable puesto que no está dentro de la tabla de costos de las mayoristas y de ser así tendría que el valor trasladarse al consumidor final. Guevara insistió en que el tema se resuelva previo a la puesta en marcha del nuevo plan de abastecimiento de combustible en el que se integra la planta Petronar ubicada en el municipio de Chachagüí