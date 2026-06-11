Supersalud ordenó a gestores farmacéuticos en Nariño cumplir con entrega de medicamentos

Pasto-Nariño

El Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, lideró una jornada de inspección directa a las instalaciones de los principales gestores farmacéuticos que operan en el departamento. En compañía de funcionarios del Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN), Quintero conoció directamente las denuncias de los ciudadanos y evaluó las dificultades a las que se enfrentan a diario para obtener los medicamentos ordenados por los médicos.

Durante la inspección se evidenciaron varias deficiencias en la prestación del servicio por parte de operadores como Medic, entidad a la cual la Superintendencia dio directrices que son de obligatorio cumplimiento y estableció un cronograma puntual para corregir las fallas identificadas.

A la Nueva EPS y su operador farmacéutico se les dio un plazo máximo de treinta días para estabilizar la distribución de medicamentos e insumos en la región, so pena de ser sustituidos por otro proveedor.

Como parte de un plan de choque Quintero ordenó resolver en un término no superior a 48 horas los casos de usuarios que reportaron retrasos acumulados en la entrega de sus medicamentos.

La agenda institucional incluyó una mesa de trabajo con autoridades seccionales y representantes del sector salud, con quienes se analizó la situación financiera de la red pública hospitalaria y el impacto de la cartera pendiente sobre la sostenibilidad de los servicios.

La directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, Ana Belén Arteaga, confirmó que la cartera de las EPS con la red hospitalaria del departamento supera los 2,1 billones de pesos, mientras que las obligaciones pendientes con gestores farmacéuticos ascienden a 52 mil millones de pesos, por lo que solicitó a la Supersalud revisar de manera prioritaria la problemática que se genera de esas deudas acumuladas, las cuales afectan la capacidad operativa de las instituciones prestadoras.

Entre los compromisos asumidos se estableció que se acelere la regularización de pagos y fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema de salud en la región, las EPS Asmet Salud y Emssanar deberán presentar, durante la próxima semana, avances significativos en el cumplimiento de los porcentajes institucionales requeridos para la normalización de sus obligaciones.