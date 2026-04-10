Termina plan de contingencia para abastecimiento de combustible en Nariño

Pasto-Nariño

A través de una comunicación enviada a las autoridades locales, la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas confirmó que se termina la medida de contingencia para el abastecimiento de combustibles en el departamento de Nariño.

Esto luego de la solicitud de la alcaldía de Pasto y los gremios de transportadores de carga y combustibles, los cuales alertaron que con dicho plan se ponía en riesgo la continuidad del subsidio de compensación que se paga en la actualidad por el transporte del hidrocarburo desde la planta de Yumbo en el Valle del Cauca.

En la misiva se expresa que: “la situación que dio origen a la solicitud de activación del plan de contingencia puede considerarse como un hecho superado, sin que en el momento actual se evidencie una afectación estructural al abastecimiento de combustibles en la ciudad de Pasto y su área de influencia”.

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De acuerdo con la información suministrada en la referida comunicación, y evidenciada la superación de las circunstancias que dieron lugar a la adopción de dicha medida, se concluye que en la actualidad no persisten las condiciones que justificaban su implementación, haciendo referencia a la problemática de orden público en la vía Panamericana por recientes atentados y protestas sociales en jurisdicción del departamento del Cauca.

Con la terminación de la contingencia queda sin efecto, la habilitación temporal de la planta, Petronar S.A.S. ubicada en Chachagüi como punto alterno de abastecimiento. En ese sentido, deberá retomarse el esquema ordinario de abastecimiento previsto para el departamento de Nariño.

Entre tanto Petronar debe esperar a que el nuevo Plan de Abastecimiento quede en firme en los próximos días, una vez el ministerio de respuesta a los comentarios que hasta ayer se hicieron sobre este plan. Dicha planta se construyó basada en la Ley de fronteras y con fin de proteger los beneficios históricos que esta ley le da a departamentos de frontera como Nariño