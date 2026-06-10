Belinda se une a Toy Story 5 en español junto a Bizarrap y Bad Bunny como voz de Lilypad

Cada vez más talento latino se suma al elenco de voces de Toy Story 5 en español, y la más reciente incorporación es la de la cantante mexicana Belinda, quien dará vida a Lilypad, un juguete moderno con forma de rana que funciona como tableta interactiva.

Según confirmó Disney-Pixar, este personaje se ha ganado rápidamente la confianza de los juguetes de Bonnie, aunque no todos estarán felices con su llegada.

Belinda compartió la noticia en sus redes sociales con un carrusel de fotos de su experiencia en los estudios de Pixar. En las imágenes aparece junto a Tom Hanks y Tim Allen, quienes regresan para dar voz a Woody y Buzz Lightyear en la versión original.

También posó con los personajes emblemáticos de la saga mientras sostenía a Lilypad, el juguete que interpretará en la película.

“¡Tenía unas ganas enormes de contarles esta sorpresa! Voy a hacer la voz de Lilypad en Toy Story 5”, escribió la artista en su publicación.

“Siempre he sentido una conexión muy especial con el doblaje, y poder hacerlo junto a personas tan talentosas es un sueño hecho realidad. Además, es de mis pelis favoritas”. agrego Belinda

Más información Shakira calienta motores para su gira en EE.UU. y anuncia a Ed Sheeran como invitado en Nueva York

La participación de Belinda llega pocos días después de que se anunciara que el productor argentino Bizarrap será la voz en español de Santa de Jardín, mientras que el cantante puertorriqueño Bad Bunny interpretará a Pizza con Gafas de Sol tanto en inglés como en español.

Con estas incorporaciones, la película refuerza su apuesta por incluir a figuras latinas de gran impacto en la música y la cultura contemporánea.

El estreno de Toy Story 5 está programado para el 17 de junio en Latinoamérica y el 19 de junio en Estados Unidos, consolidándose como uno de los lanzamientos más esperados del año.

La saga, que comenzó en 1995, ha marcado generaciones y continúa expandiendo su universo con personajes que reflejan la diversidad cultural y tecnológica de la actualidad.

La llegada de Belinda al universo de Toy Story representa un paso importante en su carrera, sumando el doblaje a su trayectoria como cantante y actriz.

Su participación, junto con la de Bizarrap y Bad Bunny, convierte a esta quinta entrega en un verdadero encuentro de talentos latinos que promete conquistar tanto a los fans de siempre como a nuevas audiencias.