Estrategia de búsqueda inversa ha permitido entregar 42 cuerpos a sus familiares

Estrategia Búsqueda Inversa de las entidades del Sistema Integral para la Paz. Foto Cortesía

Bogotá

Desde el año 2024 la Unidad de Búsqueda, la Jurisdicción Especial para La Paz y Medicina Legal, pusieron en marcha la estrategia de búsqueda inversa que ha permitido la publicación de 118 identidades de personas desaparecidas en medio del conflicto armado, el contacto con 81 familiares o allegados y 42 entregas dignas.

Esta iniciativa consiste en buscar a los familiares de los cuerpos que están plenamente identificados y no se han podido entregar porque no se ha contactado a un allegado para que lo reciba de manera digna.

Entrega digna de una persona desaparecida. Foto cortesía Unidad de Búsqueda Ampliar Entrega digna de una persona desaparecida. Foto cortesía Unidad de Búsqueda Cerrar

A través de los medios de comunicación y las redes sociales se publican las fotos y los nombres de los desaparecidos ya identificados para impulsar la búsqueda y poder contactar a los familiares que por años buscan a su ser querido.

Actualmente 37 cuerpos ya identificados están a la espera de que un familiar pueda recibirlos y se está verificando la información de 20 personas que pueden tener alguna coincidencia genética con el cuerpo.

Recordemos que según la última actualización de la Unidad de Búsqueda en Colombia hay 136.010 desaparecidos como consecuencia del conflicto armado.