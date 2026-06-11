Habitantes de Santana, Boyacá, denuncian presunta contaminación ambiental por criadero de cerdos

De acuerdo con la comunidad de la vereda San Martín de Santana, Boyacá, aseguran que este criadero de cerdos está contaminando una fuente hídrica y el medio ambiente / Foto: Suministrada.

Santana

Habitantes de la vereda San Martín, en el municipio de Santana (Boyacá), denunciaron una presunta afectación ambiental generada por el funcionamiento de un criadero de cerdos ubicado en este sector rural, el cual, según la comunidad, estaría contaminando el medio ambiente y una fuente hídrica utilizada para el abastecimiento de agua de varias familias.

La denuncia fue dada a conocer por Daicy Mateus, residente de la vereda, quien aseguró que la problemática se viene presentando desde hace más de cinco años y que, pese a las acciones adelantadas ante las autoridades ambientales y judiciales, la actividad habría retomado su operación e incluso estaría en proceso de expansión.

“Llevamos ya más de cinco o seis años con una porqueriza que está dentro de la vereda causando daño en el medio ambiente y en el agua”, afirmó Mateus.

De acuerdo con la denunciante, la comunidad ha realizado diferentes gestiones ante las entidades competentes, incluyendo una acción popular relacionada con el funcionamiento del establecimiento.

“Ya hemos hecho algunos procesos con Corpoboyacá. Tenemos una acción popular que falló y donde se determinó que esta porqueriza no cuenta con los permisos para continuar con su actividad. Se detuvo por un tiempo, pero hace aproximadamente dos años retomó operaciones y actualmente está aumentando su actividad”, indicó.

Los habitantes señalan que los olores, el manejo de residuos y los vertimientos serían algunos de los principales problemas que enfrenta la comunidad. Además, advierten que los desechos estarían llegando a pequeñas quebradas que desembocan en un punto de captación de agua de un acueducto veredal.

“Esta porqueriza está bastante cerca de un punto de suministro de agua de un acueducto. Los residuos están yendo a pequeñas quebradas que van directamente a este punto de agua”, sostuvo Mateus.

Según la comunidad, alrededor de 150 personas podrían estar siendo afectadas por la situación, especialmente por los impactos relacionados con la calidad del aire y la posible contaminación de las fuentes hídricas.

Frente a las actuaciones de las autoridades, la habitante explicó que el proceso derivado de la acción popular llegó al Juzgado Segundo Oral de Tunja, donde se estaría realizando seguimiento al cumplimiento de los permisos ambientales relacionados con el manejo de aguas y residuos.

“No tiene el permiso de concesión de aguas. Tenemos entendido que Corpoboyacá ha estado haciendo las veedurías, pero no sabemos qué está pasando porque no hemos recibido comunicaciones sobre el tema”, manifestó.

La denunciante también aseguró que el propietario del predio, identificado por la comunidad como David Patiño, estaría ampliando la capacidad del criadero. Aunque los residentes no tienen acceso directo a las instalaciones, estiman que actualmente habría entre 400 y 500 porcinos en el lugar.

Ante esta situación, los habitantes convocaron a una reunión comunitaria para este viernes 12 de junio a las 3:00 de la tarde en la vereda San Martín, con el objetivo de recolectar firmas y presentar una queja formal ante las autoridades competentes.

La comunidad espera que las entidades ambientales y administrativas adelanten las verificaciones correspondientes para determinar el cumplimiento de la normatividad vigente y evaluar los posibles impactos ambientales denunciados por los residentes del sector.