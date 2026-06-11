Más de 400 policías garantizarán la seguridad durante el inicio del Mundial de Fútbol en Tunja

Tunja reforzó la seguridad con 400 uniformados para acompañar las actividades por el inicio del Mundial de Fútbol

Tunja

Con un dispositivo especial de seguridad, la Policía Metropolitana de Tunja acompañará las actividades programadas para este jueves con motivo de la inauguración del Mundial de Fútbol y la transmisión del partido inaugural en distintos puntos de la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, coronel Javier Lemus, informó que se dispuso un refuerzo de aproximadamente 400 uniformados para garantizar la seguridad y la convivencia durante la jornada, en la que se espera una importante afluencia de personas en establecimientos comerciales, centros comerciales y espacios habilitados para seguir el evento deportivo.

“Tenemos un dispositivo especial adicional para reforzar toda la actividad relacionada con la inauguración del Mundial de Fútbol. Vamos a contar con grupos de reacción en algunos sectores de la ciudad donde se espera una mayor afluencia de personas y donde habrá pantallas y eventos organizados por los comerciantes“, señaló.

El coronel explicó que los uniformados estarán distribuidos en puestos de control, grupos de reacción y puntos estratégicos de la capital boyacense para acompañar tanto a los aficionados como a los comerciantes durante la celebración del inicio de la cita mundialista.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que altere el orden público a través de la línea 123 o informando directamente a las patrullas que estarán desplegadas en la ciudad.

“Invitamos a la comunidad a que, ante cualquier situación irregular, se comunique con la Policía para que podamos verificar los hechos y garantizar la tranquilidad de las personas que participarán en estas actividades”, indicó.

Finalmente, el comandante de la Metropolitana invitó a los ciudadanos a disfrutar del inicio del Mundial de Fútbol con responsabilidad, mantener un comportamiento adecuado y hacer un uso moderado de las bebidas embriagantes, con el fin de preservar la seguridad y la convivencia durante la jornada.