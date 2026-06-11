Avanza reconstrucción del Puente Triunfo: en dos meses podría entrar nuevamente en funcionamiento

El colapso del puente El Triunfo se registró el pasado 25 de febrero y en este momento la estructura está lista para que sea soldada e instalada. / Foto: Caracol Radio.

Moniquirá

Cuatro meses después del desplome del Puente Triunfo, infraestructura que busca conectar a los municipios de Moniquirá y San José de Pare, la reconstrucción del proyecto registra avances importantes y, de mantenerse las condiciones climáticas favorables, podría entrar en funcionamiento en aproximadamente dos meses.

Así lo confirmó el secretario de Infraestructura de Boyacá, Leonardo Álvarez, quien indicó que ya comenzó la llegada de la nueva estructura metálica que reemplazará la que colapsó en febrero de este año, accidente que dejó seis trabajadores lesionados.

“Gracias a Dios, hoy las personas que resultaron afectadas han estado ya en las terapias para su recuperación. Hemos estado pendientes junto con el municipio, que es el ejecutor del proyecto”, señaló el funcionario.

Álvarez explicó que el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, realizó recientemente una visita de inspección al proyecto para verificar el estado de las obras y constatar los avances en la reconstrucción.

Según detalló, la estructura metálica fue completamente rediseñada y fabricada nuevamente. Actualmente se adelanta el proceso de ensamblaje directamente en el sitio donde será instalada.

“Ya empezó a llegar la estructura metálica, que fue nuevamente configurada. Es una estructura totalmente nueva y sigue el proceso de ensamblaje que se hace directamente en el sitio”, indicó.

De acuerdo con la programación establecida, en un plazo de tres a cuatro semanas la estructura estaría completamente armada, para posteriormente realizar el proceso de lanzamiento e instalación sobre el río.

Una vez culminada esta etapa, se ejecutarán las obras complementarias, entre ellas la construcción de la placa de concreto y los accesos al puente, antes de someter la infraestructura a las pruebas de carga exigidas para este tipo de proyectos.

“Lo que queremos es conectar esas comunidades y garantizar que la estructura entre en funcionamiento con todas las condiciones de seguridad”, afirmó el secretario.

El clima sigue siendo el principal desafío

Aunque el cronograma contempla la entrega de la obra en cerca de dos meses, las fuertes lluvias registradas durante las últimas semanas representan uno de los principales retos para el desarrollo de los trabajos.

Según explicó Álvarez, las condiciones de acceso al proyecto dificultan el ingreso de maquinaria pesada, grúas, camiones de carga y equipos necesarios para la construcción.

“El clima nos afecta porque las vías de acceso presentan dificultades. Desde Moniquirá el recorrido es de aproximadamente 40 minutos y desde el costado de San José de Pare cerca de una hora. Las lluvias han retrasado considerablemente el ingreso de materiales”, manifestó.

Pese a estas dificultades, desde la Gobernación de Boyacá y los municipios involucrados se han adelantado intervenciones para mantener habilitadas las vías de acceso y garantizar la continuidad de los trabajos.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten y no se presentan contratiempos adicionales, el Puente Triunfo podría estar al servicio de las comunidades de Moniquirá y San José de Pare a comienzo del mes de agosto.