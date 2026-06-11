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11 jun 2026 Actualizado 13:59

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Tunja

Fiscalía solicita inspección del contrato suscrito por la Alcaldía de Tunja y la Empresa Don Matías

La diligencia fue programada para finales de junio de 2026 y busca revisar la totalidad del proceso contractual con la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS.

Alcaldía de Tunja

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César Correal

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La Fiscalía General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Tunja la entrega y disponibilidad de toda la documentación relacionada con un contrato interadministrativo por valor de $15.000 millones, en el marco de una diligencia de inspección adelantada por una Unidad Especializada Contra la Corrupción.

De acuerdo con un oficio fechado el 10 de junio de 2026, la solicitud fue dirigida a la alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez Gómez, y está relacionada con el contrato interadministrativo No. 1767 de 2025 suscrito entre la administración municipal y la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías SAS.

La Fiscalía requirió la totalidad de la carpeta contractual, incluyendo las etapas precontractual, contractual y poscontractual. Además, solicitó que, en caso de existir documentación física almacenada en otro lugar, esta sea puesta a disposición de los investigadores manteniendo el mismo orden y organización en que se encuentra archivada.

La diligencia de inspección fue programada para los días 22, 23, 24 y 25 de junio de 2026 en las instalaciones de la administración municipal.

Hasta el momento, el documento conocido no precisa las razones específicas que motivaron la inspección ni establece responsabilidades o hallazgos sobre el contrato objeto de revisión. La actuación corresponde a una diligencia de carácter investigativo orientada a la recopilación y verificación de información contractual.

Documento emitido por la Fiscalía General de la Nación, solicitando la inspección del contrato de Don Matías SAS

Documento emitido por la Fiscalía General de la Nación, solicitando la inspección del contrato de Don Matías SAS

Documento emitido por la Fiscalía General de la Nación, solicitando la inspección del contrato de Don Matías SAS

Documento emitido por la Fiscalía General de la Nación, solicitando la inspección del contrato de Don Matías SAS

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