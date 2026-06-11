Fiscalía pone la lupa sobre contrato entre la Alcaldía de Tunja y la empresa Don Matías

El presidente del Concejo, señaló que existen inquietudes sobre los anticipos, los retrasos en las obras y la destinación de los recursos públicos.

Tunja

La solicitud realizada por la Fiscalía a la Alcaldía de Tunja para que entregue la documentación relacionada con el contrato 1767, suscrito con la empresa Don Matías, generó reacciones en el Concejo Municipal, desde donde se viene realizando seguimiento a la ejecución de las obras contempladas en dicho acuerdo.

En diálogo con Caracol Radio, el presidente del Concejo de Tunja, Brahiam Quintana, confirmó que la corporación conoció el requerimiento del ente investigador y recordó que desde hace varios meses se adelantan acciones de control político sobre este contrato.

“Acá en el Concejo Municipal dedicamos ya dos sesiones para estos temas en la plenaria y además creamos una comisión accidental para hacer seguimiento a este contrato, que se reúne periódicamente”, explicó.

Quintana indicó que la solicitud de la Fiscalía responde a preocupaciones que han sido expresadas por la comunidad y algunos concejales, quienes han pedido claridad sobre la ejecución de los recursos y el avance de las obras contempladas en el contrato.

“El objetivo es que se esclarezcan los hechos y que los recursos públicos lleguen a las obras para las cuales fueron destinados. Estamos hablando de proyectos para educación, salones comunales, vías y otras iniciativas de beneficio para los tunjanos”, señaló.

Entre las principales inquietudes identificadas por la corporación se encuentran el manejo del anticipo entregado al contratista, el avance de los proyectos y los retrasos reportados en varios frentes de obra.

“Hay preocupaciones relacionadas con el desembolso de los recursos, que fue cercano al 90 % como anticipo, y también sobre el cumplimiento de los tiempos establecidos. Algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal han manifestado que las obras iniciaron, pero posteriormente quedaron suspendidas”, afirmó.

El presidente del Concejo agregó que será fundamental que los organismos de control determinen si existen irregularidades en el proceso y que la próxima administración municipal garantice la culminación de las obras y la correcta inversión de los recursos públicos.

“Quien resulte elegido en las elecciones atípicas deberá devolverle estabilidad a la ciudad y garantizar que los recursos públicos, que son sagrados, se inviertan en las obras que necesitan los tunjanos”, concluyó.