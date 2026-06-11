Cámara de Comercio de Tunja mantiene a la espera fallo definitivo sobre reintegro de John Martínez

La entidad asegura haber garantizado el mínimo vital y la seguridad social del exdirectivo mientras avanza el proceso judicial.

Tunja

La Cámara de Comercio de Tunja continúa a la espera de una decisión judicial definitiva sobre el proceso de reintegro de su expresidente ejecutivo, John Jairo Martínez Álvarez. Así lo manifestó Sergio Tolosa, actual presidente ejecutivo de la entidad, al referirse al cumplimiento de las medidas ordenadas por los jueces.

Según explicó Tolosa, la controversia gira en torno a la interpretación de un fallo que ordena el reintegro de Martínez Álvarez a la presidencia ejecutiva o a un cargo de igual o superior jerarquía. En ese sentido, afirmó que la junta directiva optó por crear un cargo con las mismas condiciones para garantizar los derechos laborales del exdirectivo.

“El fallo nos daba varias alternativas y la junta escogió una de ellas. Hemos cumplido con todo lo solicitado, garantizando su salario, su seguridad social y su mínimo vital mientras se resuelve su situación pensional”, aseguró.

Tolosa indicó que, aunque la Cámara ha presentado diferentes propuestas para dar cumplimiento a las órdenes judiciales, estas no han sido acogidas plenamente por las autoridades, razón por la cual la entidad solicitó aclaraciones al juzgado correspondiente.

“Estamos esperando que la justicia nos indique de manera clara cuál es el camino a seguir. Si la orden es que sea reintegrado específicamente como presidente ejecutivo, que así se establezca expresamente”, señaló.

El directivo agregó que John Jairo Martínez Álvarez actualmente se encuentra vinculado laboralmente, recibe salario y cuenta con todas las prestaciones y coberturas de seguridad social, mientras Colpensiones estudia la documentación necesaria para definir su eventual ingreso a la nómina de pensionados.

Por ahora, la Cámara de Comercio de Tunja insiste en que seguirá acatando las decisiones judiciales y aguardará el pronunciamiento definitivo de los jueces sobre el proceso.