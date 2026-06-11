Soracá avanza en el reparcheo e iluminación de vía Tunja-Soracá

El alcalde de Soracá, Efraín Camilo Bernal Yanquén comentó las obras que se están haciendo en el municipio para el bien de la comunidad “algo que se ha venido trabajando en los equipos básicos acá en nuestro municipio de Soracá es la cobertura hacia la zona rural, con inversión en alrededor de los mil novecientos millones de pesos, ya estamos a puertas de la entrega de nuestra ambulancia, alrededor de cuatrocientos cincuenta millones, ya la aprobación desde el siete de mayo de un vehículo que está alrededor de cuatrocientos veintiséis millones, y bueno, un proyecto de equipamiento biomédico para nuestro centro de salud, una dotación que está alrededor de los tres mil millones que viene avanzando para garantizar la prestación del servicio para la cobertura y la atención a todos los usuarios de este municipio”.

“Parte de la estructura que también avanzamos en colaboración y apoyo con la Gobernación de Boyacá, tiene que ver con la elaboración de seis placas alrededor de seiscientos millones, que estaremos trabajando con la Junta de Acción Comunal, ya la estamos trabajando sobre carpeta y reparcheo de la vía Soracá-Tunja por la vía Patriotas, también está anunciado cinco mil doscientos millones para la vía nacional, y continuamos en los estudios y los proyectos para la vía Soracá-Viracachá”.

El alcalde anunció que, de otro lado, se está trabajando el área de educación con importantes inversiones “venimos trabajando alrededor de trescientos ochenta millones para dos instituciones educativas, y nuestro proyecto del Colegio Simón Bolívar en estos 250 años que cumple Soracá”.

En cuanto a trabajo de iluminación de la vía, comentó que ya está lista la alianza “ya la iluminación de la vía Soracá-Tunja está, exactamente la vía de los Patriotas, de Alto Trujillo, Alto Las Antenas, Ciudad de Jardín, Alto Trujillo, eso nos ha permitido mejorar la movilidad y la seguridad. Venimos con grandes trabajos y proyectos para construir patria como hicimos nosotros en las diferentes comunidades de nuestro municipio”.