Bobby Sierra, el cartagenero detrás del #1 en Colombia con “E.M.H.D.M” de Blessd

Roberto Carlos “Bobby” Sierra, nacido en Cartagena de Indias y ganador del Latin Grammy, celebra un nuevo hito en su carrera con el sencillo “E.M.H.D.M”, interpretado por Blessd, que debutó en el puesto #1 en YouTube Music Colombia y alcanzó el #5 a nivel mundial en la plataforma.

El tema, lanzado como el primer sencillo del nuevo álbum de Blessd, se consolidó rápidamente como uno de los estrenos urbanos más fuertes del momento. Su impacto en el mercado colombiano y su proyección internacional evidencian la fuerza de una propuesta musical que conecta con audiencias globales desde el primer día.

Este logro reafirma a Bobby Sierra como uno de los compositores y productores colombianos con mayor alcance en la industria latina. Su catálogo supera los 2 billones de streams a nivel mundial, respaldando una trayectoria sólida y consistente.

A lo largo de su carrera ha trabajado con figuras de talla internacional como Marc Anthony, Andrés Cepeda, Pitbull y Enrique Iglesias, construyendo una identidad creativa versátil que transita con naturalidad entre el pop latino y la música urbana.

Orgullosamente cartagenero, Bobby Sierra continúa llevando el nombre de su ciudad a los principales escenarios y rankings del mundo, combinando sensibilidad artística, identidad cultural y visión estratégica en cada proyecto que lidera.