La figura del género urbano Blessd estrena su nuevo trabajo discográfico ‘El mejor hombre del mundo’

El cantautor y rapero colombiano Blessd estrenó su nuevo trabajo discográfico ‘El mejor hombre del mundo’.

Su sexto trabajo discográfico está compuesto por 12 canciones producidas por Ovy on the Drums y que cuentan con la participación de otras estrellas del género urbano como Anuel AA, Myke Towers y Crudo Means Raw.

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Su portada lo muestra de espaldas, abrazado a su pareja, Manuela Gutiérrez, quien sostiene una foto de una ecografía y unos tenis para bebé, recordando el anuncio que Blessd hizo hace unos meses revelando que sería papá.

“Este álbum, El mejor hombre del mundo, no lo hice por hacerlo… lo hice desde lo más real de mi vida. Cada video que ustedes vieron es un pedazo de lo que uno vive en silencio, las alegrías que lo hacen a uno sentir invencible, las tristezas que lo parten, las frustraciones que lo ponen a dudar y ese deseo que siempre lo mantiene soñando”, escribió la figura del género urbano a través de su cuenta oficial de Instagram.

“No quise actuar nada… quise mostrarles la verdad, lo que pasa en la calle, en el corazón, en la mente cuando nadie está viendo. Porque sé que muchos de ustedes han pasado por lo mismo, y esta vez no están solos”, agregó.

“Gracias por sentir esto conmigo, por vivir cada historia como si fuera suya… porque al final, somos lo mismo, gente real con sueños grandes".

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Este nuevo lanzamiento viene tras una gira nacional que lo llevó a Cali, Neiva y Barranquilla.

Actualmente se encuentra cerrando una gira por los Estados Unidos.