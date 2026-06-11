Fasecolda pide eliminar artículo que crearía nuevo seguro para conductores, que se sumaría a SOAT

La Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda pidió eliminar el Artículo 37 del Proyecto de Ley 277 de 2025 Senado y 058 de 2024 Cámara, una propuesta que actualmente avanza en el Congreso.

El proyecto tiene como fin modernizar las normas de tránsito mediante la implementación de un sistema de licenciamiento gradual para conductores y un esquema de sanción por puntos.

Aunque el objetivo principal del proyecto es fortalecer la seguridad vial y reducir los accidentes de tránsito, la propuesta ha generado debate en el Congreso por la carga económica que tendrían que asumir más de 13 millones de conductores en el país.

¿Qué plantea el artículo 37?

El artículo propone crear una póliza obligatoria de Responsabilidad Civil Extracontractual asociada directamente a la licencia de conducción.

En términos sencillos, esto significaría que una persona con licencia vigente tendría que contar con un seguro adicional al SOAT para poder conducir, y en comparación con el SOAT, que cubre atención médica, transporte, incapacidad, fallecimiento y gastos funerarios, esta póliza solo cubre perjuicios patrimoniales, es decir todas las pérdidas económicas que sufre una persona a causa de un accidente.

La propuesta ha generado preocupación porque actualmente los conductores ya deben asumir costos relacionados con la movilidad, entre ellos, la revisión técnico-mecánica, el mantenimiento de los vehículos, impuestos y combustibles.

Por esa razón, sectores políticos y gremiales advierten que la medida podría representar un nuevo gasto para millones de ciudadanos.

¿Cómo empezó el debate?

Uno de los principales críticos de la iniciativa, impulsada por el senador Julio Elías Vidal, ha sido el representante electo Daniel Briceño, del Centro Democrático.

Briceño aseguró que la inclusión de este artículo constituye un presunto “mico” dentro del proyecto de ley, es decir, una disposición que no habría tenido suficiente discusión pública y que podría generar efectos económicos importantes para los colombianos.

También cuestionó que la medida pueda terminar beneficiando principalmente a las compañías aseguradoras y no necesariamente a los ciudadanos.

Desde el otro lado del debate, el senador Julio Elías Vidal, del Partido de la U, ha defendido la iniciativa y sostiene que el objetivo es fortalecer la protección de las víctimas de accidentes de tránsito y mejorar los mecanismos de responsabilidad frente a los daños que puedan ocasionarse en las vías.

¿Por qué Fasecolda pide eliminarlo?

Aunque la organización respaldó los objetivos generales del proyecto relacionados con la seguridad vial, solicitó expresamente eliminar el artículo 37.

El gremio argumentó que la medida presenta dificultades técnicas y regulatorias que no fueron suficientemente analizadas antes de ser incorporadas al proyecto de ley. Sus razones fueron las siguientes:

La aplicación del seguro sobre la licencia de conducción, porque el riesgo es asegurable y surge del uso del vehículo y de la actividad de conducción

Ser titular de una licencia vigente no significa que el conductor esté generando un riesgo real

La propuesta impone la obligación sobre un criterio personal y variable, en lugar de hacerlo sobre quien realmente genera el riesgo (en este caso, la persona que realmente está conduciendo un vehículo identificable), que ha sido la lógica del aseguramiento obligatorio en materia de tránsito en Colombia.

Afecta la coherencia regulatoria del sistema por romper el nexo entre riesgo y aseguramiento

La propuesta desconoce todos los elementos técnicos y jurídicos que requiere un análisis de nota técnica exigido por la Superintendencia Financiera de Colombia para la comercialización de los seguros.

Además, advirtió que la propuesta fue incluida sin una discusión técnica previa con el sector asegurador, pese a que serían precisamente las aseguradoras las encargadas de diseñar, administrar y asumir los riesgos de la nueva póliza.

En otras palabras, para Fasecolda no es lógico el impacto que la medida podría generar en la economía familiar, porque es común que un mismo vehículo sea utilizado por varios integrantes de un hogar.

Si el seguro estuviera ligado a la licencia y no al vehículo, cada conductor tendría que adquirir una póliza independiente para cubrir un mismo riesgo.

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De acuerdo con Gustavo Morales, presidente del gremio, en un futuro se podría hablar de un eventual seguro que esté ligado a la responsabilidad civil, siempre y cuando se hable con el sector y que no se fije a la prima por ley.

“En la estructura de todo seguro, es indispensable definir el interés asegurable, la delimitación del riesgo, la suficiencia de la cobertura, la prima técnicamente adecuada y los ajustes operativos requeridos, así como determinar si la medida representa un beneficio real para la población o una carga económica adicional sin una protección proporcionalmente mayor”, afirmó Morales.

El proyecto continúa su trámite legislativo y el futuro del artículo 37 aún no está definido, el Congreso deberá decidir en los próximos debates si mantiene, modifica o elimina el polémico artículo.