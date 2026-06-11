¿Más aviones para SATENA? la aerolínea piensa en ampliar su flota tras visita de David Houlihan

SATENA recibió la visita del presidente ejecutivo de Dubai Aerospace Enterprise (DAE), una de las compañías de arrendamiento de aeronaves más importantes del mundo, con el objetivo de avanzar en conversaciones relacionadas con la renovación de contratos y la posible ampliación de su flota aérea.

La visita fue porque la delegación internacional aprovechó su paso por latinoamérica después de participar en la Conferencia Anual de IATA realizada en Rio de Janeiro en Brasil, y se realizó en las instalaciones de la aerolínea en Bogotá y Medellín, donde directivos de ambas compañías sostuvieron reuniones para evaluar proyectos de crecimiento y fortalecer la capacidad operativa de SATENA de cara a los próximos años.

La delegación internacional conoció de primera mano las operaciones de SATENA y el papel que cumple en territorios apartados donde otras aerolíneas tienen poca o ninguna presencia.

Según la compañía, las conversaciones hacen parte de la planeación estratégica para los años 2027 y 2028, periodo en el que varios contratos de arrendamiento llegarán a su vencimiento.

Esto obliga a la empresa a evaluar nuevas opciones para mantener su operación y responder a una demanda creciente de conectividad regional.

El Mayor General Oscar Zuluaga Castaño, Presidente de SATENA, afirmó que “Contar con socios internacionales de la talla de DAE fortalece la confianza en el modelo de negocio de SATENA y nos permite proyectar el crecimiento de nuestra flota para seguir conectando las regiones que más lo necesitan”.

Actualmente, la aerolínea estatal opera diez aeronaves ATR vinculadas a través de DAE, y la compañía afirma que es una relación comercial que ha sido clave para garantizar la conectividad aérea en diferentes regiones del país. Durante el encuentro, las partes analizaron alternativas para mantener y ampliar esta cooperación en el futuro.

De acuerdo con el propósito de la aerolínea, el cual se basa en “llegar a donde nadie más llega”, el fortalecimiento de la flota es clave para impulsar el turismo, el comercio y el acceso a servicios esenciales en zonas alejadas de los principales centros urbanos.

Y, a su vez, podría traducirse en mejoras operativas, mayor eficiencia y una ampliación de la oferta de rutas, aspectos fundamentales para una compañía que cumple una función estratégica dentro de la conectividad nacional.