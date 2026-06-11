“Es inconstitucional”: Abelardo de la Espriella sobre decisión judicial de un Tribunal en Bogotá

Montería

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella presidió un masivo evento en la Plaza Cultural del Sinú María Varilla de Montería, donde más de 3.000 personas se concentraron, un alto porcentaje portó camisetas amarillas.

En medio de la manifestación pública, el candidato expuso varias propuestas para Córdoba, entre estas, un tren que conectaría a este departamento con Sucre. Además, insistió en que la reciente decisión judicial en su contra sería “inconstitucional” e hizo un llamado a replicar los símbolos de su campaña.

“Esta última es una decisión judicial que, a mi juicio, es inconstitucional. Prohíbe que usemos expresiones y denominaciones con las que nos hemos identificado, pero cada uno de ustedes puede ayudar: cada mensaje compartido en el celular, cada publicación, cada estado de WhatsApp, cada video hace que esta causa llegue a más colombianos. Los invito a ser multiplicadores de este mensaje”, expresó el abogado.

“Les voy a hablar de un sueño que vamos a materializar juntos: el tren de cercanías. El progreso siempre comienza con una visión y mi visión es clara. Quiero un tren de cercanías que conecte a Montería con Sincelejo y una red que conecte a Cereté con Ciénaga de Oro, Sahagún, Chinú y San Pelayo. Buscamos una infraestructura moderna que reduzca tiempos de desplazamiento, fortalezca el comercio, impulse el turismo y acerque oportunidades a miles de familias del departamento”, agregó.

Además, anunció intervención en el aeropuerto Los Garzones de Montería para una “internacionalización definitiva” y dijo que apoyaría el parque botánico Las Lagunas que promueve la Alcaldía de Montería.

Asimismo, envió un mensaje para que se vote a conciencia el próximo 21 de junio de 2026, cuando se desarrollará la segunda vuelta presidencial en el país. En ese sentido, señaló que estará vigilante para hacerle frente a la compra de votos y refirió a Estados Unidos como “gobierno amigo”.

“Que nadie le robe el derecho sagrado de decidir el destino de la nación. Que lo escuchen quienes creen que pueden manipular la democracia y la libertad popular. La democracia se va a defender, la institucionalidad se va a defender y la voluntad del pueblo colombiano se va a respetar. Ahí está el Tigre vigilante, con el gobierno amigo de los Estados Unidos, para sancionar a todos los compradores de votos”, destacó.

Cabe recordar que en la primera vuelta presidencial, de la Espriella perdió el pulso político en Montería, donde solo logró 52.473 votos frente a Iván Cepeda que alcanzó 67.562 sufragios.