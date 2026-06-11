Estas son las medidas restrictivas en el marco de la Feria Nacional de la Ganadería en Montería

Montería

La Alcaldía de Montería estableció una serie de disposiciones especiales que estarán vigentes hasta el próximo lunes, 15 de junio, cuando concluye la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería. Las medidas se establecieron vía decreto y buscarían mantener el orden público en esta sección del país.

Medidas para establecimientos de comercio:

Una de las principales medidas, es la modificación de manera transitoria del horario de funcionamiento para los establecimientos de comercio, que se dedican a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, tales como discotecas, restaurantes, grill, bares, gastrobares, tabernas, billares, licorerías, estancos, cantinas, vinerías o similares y puestos de comidas rápidas.

Más información Alcaldía de Montería decretó dos días cívicos por la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería

“El horario de funcionamiento excepcional establecido es el siguiente: desde el sábado 6 de junio hasta el 15 de junio de 2026, desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 a. m. del día siguiente. Cabe aclarar que esta y las demás disposiciones rigen tanto en la zona urbana como en la rural”, estableció la administración municipal.

“Para acceder a la extensión horaria, los establecimientos deberán radicar oficio dirigido a la Secretaría de Gobierno Municipal, solicitando la autorización para acogerse a la medida; anexar la documentación requerida para su funcionamiento, conforme a lo dispuesto en la Circular No. 001 del 19 de febrero de 2025, la cual contiene la relación completa de requisitos, documentos, obligaciones y lineamientos exigidos para el funcionamiento de los establecimientos”, agregó.

Restricción de circulación de motocicletas:

“Es importante destacar que no se permitirá la circulación de motocicletas, desde las 2:00 p. m., hasta las 11:59 p. m., en un radio comprendido a una cuadra del trazado de los desfiles y las paradas folclórica, que se harán los días jueves (11 de junio), viernes (12 de junio) y sábado (13 de junio)”, precisaron las autoridades.

Parte del decreto emitido en Montería. Ampliar Parte del decreto emitido en Montería. Cerrar

Festividades sin espuma:

“Para todos los eventos de la feria se prohíbe la venta y uso de elementos como espuma, harinas, colorantes, serpentinas metálicas o similares; igualmente, se prohíbe el lanzamiento de dichas sustancias a los artistas y participantes en los desfiles de carrozas y comparsas, entre otros. Asimismo, está prohibida la comercialización y uso de pólvora, artículos pirotécnicos y fuegos artificiales. De igual manera, no está permitido el porte de armas blancas o de imitación, gas pimienta y otros objetos similares”, señaló la administración municipal.

Además, se indicó que “durante el periodo de celebración de la Feria, queda prohibido el uso y transporte de cilindros o pipetas de gas licuado de petróleo (GLP) en el espacio público del municipio, por parte de vendedores ambulantes e informales, que no estén autorizados por la Secretaría de Gobierno Municipal. Así como tampoco en las zonas de desfiles y palcos”.

La vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones estará a cargo de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Tránsito y Transporte, y la Policía Metropolitana de Montería, que podrán realizar visitas de verificación. “Se agrega que el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto será objeto de la aplicación de las sanciones previstas por la Ley”, destacó la administración municipal.

La Alcaldía de Montería hizo un llamado a la ciudadanía para que “no se deje engañar por terceros que pretendan cobrar por el uso del espacio público. Este cobro está totalmente prohibido y constituye un delito. Se invita a los monterianos a denunciar de inmediato cualquier intento de estafa o cobro indebido ante las autoridades competentes”.