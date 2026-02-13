En el aeropuerto el Edén de Armenia inadmitieron ciudadano de USA con alerta por turismo sexual

Armenia

En el aeropuerto internacional El Edén de Armenia fue inadmitido por Migración Colombia un ciudadano de Estados Unidos con alerta por presunto delito de explotación y turismo sexual con menores de edad

En un solo día y en estricto en cumplimiento de la normatividad vigente, Migración Colombia inadmitió a cuatro ciudadanos de nacionalidad estadounidense quienes pretendían ingresar al país a través de los aeropuertos de Armenia, Barranquilla, Bogotá y Cartagena, todos reseñados por agencias de seguridad como agresores sexuales de menores de edad que representan un riesgo inminente para niños, niñas y adolescentes, y convivencia ciudadana.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia informó “Migración Colombia no para: en las últimas horas fueron inadmitidos cuatro ciudadanos estadounidenses que registraban alerta Angel Watch por delitos relacionados con explotación y abuso sexual infantil.

Los casos se presentaron en los aeropuertos de Armenia, Barranquilla, Bogotá y Cartagena, como resultado de un control migratorio estricto y articulación internacional en materia de seguridad migratoria”

Caso Aeropuerto El Edén

Las inadmisiones se dieron en los aeropuertos de El Edén, en Armenia, ante la alerta migratoria asociada a un pasajero del vuelo 651 de la aerolínea Spirit, procedente de Fort Lauderdale.

Cortesía Migración Colombia

Estas cuatro inadmisiones son el resultado efectivo de las alertas de la plataforma Angel Watch en conjunto con el compromiso de oficiales de Migración Colombia, quienes hacen control migratorio las 24 horas del día en las principales terminales aéreas

El propósito es identificar los viajeros reseñados, aplicar las medidas de inadmisión y devolverlos al país de donde provienen los vuelos en coordinación con aerolíneas internacionales, anticipándose a posibles delitos sexuales de extranjeros que sistemáticamente viajan a Colombia con fines de explotación sexual.

Migración Colombia hace uso efectivo de la alianza con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través del programa Angel Watch, que permite identificar ciudadanos estadounidenses reseñados por delitos sexuales contra menores de edad.