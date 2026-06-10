Roger Taylor, baterista de Queen, anuncia nuevo álbum solista y estrena sencillo

LOS ANGELES, CA - AUGUST 26: Rock and Roll Hall of Fame member Roger Taylor, drummer and founding member of Queen, performs onstage during the Cal Jam 18 Pop Up concert at Hollywood Palladium on August 26, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Scott Dudelson/Getty Images) / Scott Dudelson

Este miércoles, el músico, compositor y productor discográfico inglés Roger Taylor anunció su nuevo álbum de estudio, ‘Violence Insane in a Beautiful World’, y presentó su primer sencillo “Come On Summer (It’s Party Time)”.

“Come On Summer (It’s Party Time)” cuenta con la interpretación de El Coro Juvenil Ndlovu de Limpopo, Sudáfrica, que tradujo al zulú el clásico “Bohemian Rhapsody”.

Este será el primer trabajo discográfico del baterista de la banda de rock Queen en cinco años, desde ‘Outsider’ de 2021, y el séptimo desde sus inicios en 1977.

“Hay un tema, ya sabes, realmente está en el título: qué mundo tan hermoso en el que vivimos, no lo arruinen. Parece que hay toda esta locura en este momento. La violencia en el mundo parece ser tan mala como siempre lo ha sido, en cualquier momento, y ciertamente durante mi vida. Es simplemente horrendo, mucha violencia insensata. Y sí parece que estamos arruinando el mundo: plásticos en el mar, ya sabes, y todas estas guerras terribles por todas partes y el odio nacido de diferentes religiones”, explica Taylor.

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“Es un mundo hermoso, ¿sabes? Y la amabilidad es muy importante, creo; parece que se olvida con bastante frecuencia. Así que ese es básicamente el tema subyacente", agregó.

Roger escribió, produjo, cantó e interpretó todas las canciones del álbum, salvo su versión de “Jealous Guy” de John Lennon, que él describe como “una de las mejores baladas jamás escritas”.

‘Violence Insane in a Beautiful World’ saldrá a la venta el 18 de septiembre.

Roger Taylor alcanzó fama internacional como baterista y vocalista de apoyo de la banda de rock Queen.

Como baterista, Taylor fue reconocido a principios de su carrera por su sonido único.

Fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2001 como miembro de Queen.

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Taylor compuso al menos una canción en cada álbum de Queen y a menudo interpretaba la voz principal en sus propias composiciones.

Escribió o coescribió tres números uno en el Reino Unido: “These Are the Days of Our Lives”, “Innuendo” y “Under Pressure”.

Escribió otros cinco grandes éxitos como “Radio Ga Ga”, “A Kind of Magic”, “Heaven for Everyone”, “Breakthru” y “The Invisible Man”.

Ha colaborado con artistas como Eric Clapton, Roger Waters, Roger Daltrey, Robert Plant, Phil Collins, Genesis, Kansas, Elton John, Gary Numan, Foo Fighters, Steve Vai y Bon Jovi.