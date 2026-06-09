Festival Cordillera 2026: Ricky Martin, Calamaro y Caifanes son anunciados como cabezas de cartel

Este martes se conocieron los artistas que harán parte del Festival Cordillera 2026, que contará con Ricky Martin, Andrés Calamaro y Caifanes como cabezas del cartel.

Otros artistas que harán parte del festival serán el jamaiquino Sean Paul y la puertorriqueña Kany García.

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La cuota colombiana estará representada por Beéle, el Grupo Niche, Bonka, Diamante Eléctrico, Poligamia, Doctor Krápula, Los de Adentro, Kei Linch y Andrés Cepeda, entre otros.

El reggae estará presente gracias a los puertorriqueños de Cultura Profética y el argentino Dread-Mar-I.

El rock contará con Fobia, Mago de Oz, Miguel Mataeos y Virus.

El hip hop estará a cargo de Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, de Illya Kuryaki and the Valderramas.

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Otros artistas que hacen parte del cartel son Draco Rosa, Vicente Gracía, Jarabe de Palo con Pedro Capó en homenaje a Pau Donés, Los Amigos Invisibles, Meme del Real, de Café Tacvba y The Latin Brothers.

Cordillera celebrará su quinta edición en 2026, el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá.