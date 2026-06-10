Horóscopo del profesor Salomón HOY 10 de junio de 2026: Escorpio, alguien lo va a traicionar

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este miércoles 10 de junio de 2026, en donde signos como Acuario y Libra destacan por tener que tomar decisiones pronto, mientras que Escorpio resalta por un anuncio de traición augurada por los arcanos.

El 10 destaca por ser el número de la perfección. A quienes nacen en este día se les considera muy exigentes y comprometidos con sus metas. Son personas muy sagaces, inteligentes, que tienen un sexto sentido desarrollado, a la vez de una intuición muy grande para hacer las cosas; muy perfeccionistas y por tales cualidades suelen lograr sus objetivos. Su número es el 9815.

Como recomendación del profesor Salomón, coja una moneda y escriba en la cara la primera letra del primer apellido, mientras que en el sello, la letra de su nombre. Ambas con marcador rojo.

Recomendaciones del día

Para hoy, el color a llevar es el verde.

El número, 8097.

La fruta para comer: piña.

Actualmente la luna se encuentra en cuarto menguante, que habla de una limpieza espiritual para recibir prontas transformaciones en la vida, pensamiento y futuras bendiciones.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Aries ¡todo se puede! Usted es totalmente capaz de realizar ese gran proyecto, no es sino proponérselo, creer y trabajar para merecer. Naturalmente, las cosas no van a llegar gratis. Se trabaja para ellos, ya sea con oración, con fe, con propósito o con hechos. Relacionado a esto, debe cuidar mucho su parte laboral: evitar discusiones, mirar muy bien qué hace, qué no hace, porque hay envidias o malas vibras alrededor.

Número: 4026

Tauro

La escalera de éxito llega a esta casa zodiacal. Esta escalera invita a que ascienda con toda la fuerza y poder. Además, habrá tranquilidad a nivel laboral. Si no tenía, consigue. Si tenía, mejora. Si estaba pendiente algo, se logra solucionar o aclarar.

Número: 9238

Géminis

Mucho cuidado con el mal genio. Recuerde, Géminis, que por las características de esta casa zodiacal hay cambios de ánimo muy fuertes y esto puede causar malentendidos o algunos bloqueos con las personas que están a su alrededor. Por eso debe consciente y tomar las cosas con mayor paciencia, evitando inconvenientes innecesarios. Mire que la carta del triunfo dice que vienen cosas interesantes porque vienen cosas que va a poder resolver: papeles, documentos o algo que tenía pendiente.

Número: 4088

Cáncer

Mucho cuidado con la salud. Los arcanos auguran que va a tener una afección, por lo que es mejor estar prevenido y hacerse un chequeo de una vez. Sin embargo, esa será la única preocupación, pues el ángel de abundancia y prosperidad está pasando por esta casa, por lo tanto, hay muchas cosas buenas que se van a dar pronto y que se van a remediar de una manera sorprendente.

Número: 7043

Leo

Se viene una buena noticia con algo relacionado a vivienda, esté pendiente de todo documento, negocio o trámite que se le presente. Por otro lado, el arcano del mago dice que todo lo que emprenda o quiere realizar va a concretarse porque cuenta con la magia para transformar las cosas a su favor. No desaproveche las oportunidades.

Número: 1409

Virgo

Siga adelante con sus proyectos. Hay cosas que a veces parece que se apagan, pero esto no es algo definitorio. Sencillamente todo tiene su tiempo y debe insistir hasta llegar a lo que se quiere lograr. No se desanime y siga trabajando, que pronto verá los resultados.

Número: 0258

Libra

Momento de paciencia, deje que las cosas vayan fluyendo. No se altere ni se moleste o desespere. Todo va a tomar un camino diferente y hay que esperar con calma para tomar algunas decisiones. Por otro lado, sepa que tiene una bendición para los juegos de azar, así que puede intentar probar su suerte.

Número: 9164

Escorpio

Va a tener mucho trabajo, representado en negocios, sociedades o carga laboral fuerte, pero sepa que se desempeñará muy bien. No obstante, hay una mala noticia, pues, según los arcanos, pronto recibirá la noticia de una traición o algo que lastime su alma. Será una época en que deberá trabajar mucho su parte emocional y tomar decisiones en este sentido.

Número: 1963

Sagitario

¡OJO! Se viene un momento de liderazgo para esta casa zodiacal, por lo que debe saber administrar todo poder que reciba. Si la vida le da o pone a su merced una posición donde debe ser líder o lideresa, hágalo con respeto y amor, pero sepa cuándo debe imponer su autoridad.

Número: 7025

Capricornio

¡Capricornianos, no duden tanto! Ustedes deben tener seguridad y firmeza en sus decisiones, además de saber qué quieren y a dónde quieren llegar. Esa es la clave del éxito, reconocer qué es lo suyo, que se propone lograr y esa convicción se verá reflejada en la calidad de su trabajo.

Número: 2108

Acuario

Algunas personas de este signo tendrán que tomar una decisión en la parte emocional. Mire qué hay que mejorar, qué debe superar o fortalecer en la parte sentimental en estos momentos. Tenga en cuenta que en lo laboral las cosas irán bien. Va a tener reconocimiento, un ascenso o ¿por qué no?, van a conseguir mejores oportunidades, así que priorice lo que pasa en su interior.

Número: 0718

Piscis

¡Buenas noticias! Va a lograr negociar, recibir o mejorar todo lo que tenga que ver con la parte de dinero, lo que le dará una buena posición a nivel económico y mucha estabilidad. Por otro lado, las personas de este signo que quieren iniciar un negocio o un emprendimiento, sepan que será el momento adecuado y con éxito para lograrlo.

Número: 5911

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