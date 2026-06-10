Cepeda sobre Petro: somos personalidades políticas diferentes, pero compartimos un proyecto político

Iván Cepeda, candidato presidencial, habló con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de la segunda vuelta presidencial que está a pocos días de realizarse y en la que se enfrentará a Abelardo de la Espriella en las urnas. No obstante, también se refirió a su cercanía con el presidente de la República, Gustavo Petro, y las coincidencias con él.

Señaló que es él parte de un proyecto político con una historia larga, con figuras como Carlos Gaviria y Clara López, sin embargo, mencionó que es diferente a Gustavo Petro, aunque coinciden en varias cosas.

“Somos personalidades políticas cada uno con su historia, pero compartimos un proyecto político. En él hay identidades a las que yo no renuncio”, dijo.

¿Cuál será el rol de Petro en un posible gobierno de Iván Cepeda?

Expresó que su relación con el presidente Gustavo Petro se conocen desde hace décadas y que su amistad se basa en el respeto, por lo que no tiene dudas de que así seguirá en el futuro.

“Algunos decían que hacía todo lo necesario para su reelección y eso se ha mostrado como mentira, él va a cumplir con los preceptos y espero ser su digno sucesor”, dijo.