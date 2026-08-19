Encontraron el cuerpo de la mujer que estaba desaparecida en el embalse de Tominé

Cundinamarca

Luego de tres días de labores de búsqueda lideradas por un robusto equipo de más de 40 rescatistas, el alcalde del municipio de Guatavita, Aldemar Cortés, confirmó que fue hallado el cuerpo de la mujer de 59 años, Sandy Astrid Serene Ruiz en el embalse de Tominé.

“Con profundo dolor quiero informar a toda nuestra comunidad y a la opinión pública que después de un gran trabajo de búsqueda, logramos encontrar el cuerpo de nuestra querida ciudadana hija de Guatavita. Queremos extender un abrazo de solidaridad y de condolencia a toda su familia”, aseguró el mandatario.

Cortés agradeció a todos los uniformados y buzos del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca, la Defensa Civil, la Armada Nacional, la Policía y la Sijin que participaron en el operativo desde el pasado lunes 17 de agosto.

Cronología de los hechos

El lunes festivo 17 de agosto a las 11:40 de la mañana, los Bomberos de Cundinamarca recibieron una alerta sobre un accidente acuático en el embalse de Tominé, en la zona del Club Marina.

A los 12 minutos, llegan al lugar de la emergencia, al parecer por el choque de dos lanchas rápidas originado por el enredo de las cuerdas de una de estas. En una lancha, se movilizaban cinco personas, entre esas un menor de edad, que cayeron y fueron rescatado por parte de naves particulares y bomberos.

Sin embargo, Sandy Astrid no pudo ser rescatada en ese momento y al parecer se habría hundido con la lancha. Las labores continuaron hasta las 6 de la tarde, pero debido a las condiciones climáticas se suspendieron y retomaron a primera hora del día siguiente.

Robusto operativo de rescate

En total 42 rescatistas de diferentes entidades participaron en el operativo de búsqueda y rescate. El alcalde de Guatavita activó un Puesto de Mando Unificado especial y el Club Marina suspendió sus actividades comerciales, por lo que ninguna embarcación se podía movilizar en ese sector.

“Se lograron evidenciar tres puntos, los cuales dos de ellos fueron descartados el día de ayer. Iniciando el día de hoy verificamos el tercer punto donde desafortunadamente encontramos el cuerpo sin vida de la persona del municipio de Guatavita”, señaló uno de los comandantes de Bomberos encargado de la operación.

Se realizaron nueve inmersiones hasta que finalmente encontraron la embarcación con el cuerpo de la mujer de 59 años. El cuerpo fue entregado a las autoridades competentes para esclarecer los hechos.