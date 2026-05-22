El Día del Padre en Colombia se adelantará y se celebrará oficialmente el 14 de junio

Durante la instalación de la Convención Nacional de Centros Comerciales, Tiendas y Marcas, CENCOMARCAS, FENALCO, anunció que este año promoverá la celebración del Día del Padre el domingo 14 de junio, invitando a las familias del país a anticipar sus encuentros, regalos y experiencias alrededor de esta fecha tradicional.

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Bajo el concepto “El Día del Padre rueda el 14”, la iniciativa busca convertir el fin de semana con puente festivo del 14 de junio en el momento ideal para homenajear a los padres colombianos, aprovechando además el ambiente futbolero que acompaña al país durante este mes.

La propuesta surge como una invitación del comercio organizado para que las familias planifiquen con anticipación la celebración, considerando que el domingo 21 de junio podría coincidir con una eventual segunda vuelta presidencial. En este contexto, comerciantes, restaurantes, centros comerciales, marcas y diferentes sectores económicos adelantarán promociones, experiencias y actividades especiales para la fecha.

“Esta iniciativa no busca modificar oficialmente la fecha del Día del Padre, sino promover una celebración anticipada que permita vivir esta fecha con más tiempo, mayor organización y mejores experiencias para las familias, aprovechando también el puente festivo”, afirmó Jaime Alberto Cabal.

Con esta propuesta, el comercio colombiano espera dinamizar la temporada de mitad de año y promover el domingo 14 de junio como el gran fin de semana para celebrar a papá en familia, con buen fútbol, encuentros memorables y experiencias compartidas.

El Día del Padre en cifras

Las cifras del Día del Padre del año anterior evidencian la importancia creciente de esta celebración para el comercio colombiano.

Durante el fin de semana del 14 y 15 de junio de 2025 se registraron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas, lo que representó un crecimiento del 6,38% frente a 2024, con una facturación total que superó los $641 mil millones de pesos.

El sábado se consolidó como el día pico, concentrando más de $370 mil millones en ventas, mientras que la franja entre las 12:00 m. y 3:00 p. m. fue la más activa del fin de semana, confirmando el almuerzo familiar como el principal ritual de consumo de la fecha.

El Día del Padre del 2025 incluso superó en facturación al Día de la Madre del mismo año, que alcanzó los $617 mil millones. Sin embargo, ambos eventos muestran dinámicas distintas:

El Día del Padre tuvo un fuerte componente presencial, con cerca del 80% de la facturación en puntos físicos, mientras que el Día de la Madre impulsó más el comercio electrónico, con un aumento del 31% en ventas digitales.

Esto evidencia que la celebración del Día del Padre se asocia más a experiencias como salidas a restaurantes, visitas a centros comerciales y encuentros familiares.

Sectores y regiones con mayor dinamismo

Los sectores con mayor número de transacciones fueron vestuario, supermercados y restaurantes, en ese orden.

Las ciudades con mayor participación en la facturación fueron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, que concentraron más del 43% del total nacional.

En estas ciudades, Medellín, Cali y Cartagena reportaron tickets promedio superiores a los $166.000 pesos, por encima del promedio nacional de $135.000.

A nivel regional, se destacó el caso de Cúcuta, donde las ventas crecieron un 16% frente a un fin de semana habitual, mientras que los centros comerciales registraron incrementos de tráfico entre el 20% y el 30%.