15 mil millones de pesos para Plaza de Mercado de Ramiriquí

Camilo Andrés Ávila Márquez, alcalde del municipio de Ramiriquí, anunció que avanza la construcción de la plaza de mercado de este municipio.

“Es un proyecto estratégico para la región de Márquez con un presupuesto cerca de los 15 mil millones de pesos, los cuales están financiados 10 mil millones por la Gobernación, 4 mil millones por parte del municipio más el adicional que el municipio aportó de los estudios del predio que es el valor total del proyecto, vamos en un 63% de ejecución con un gran avance”.

Se tiene mucha expectativa con esta modernización de la Plaza de Mercado ya que es una obra necesaria, un clamor que venía haciendo la comunidad y sobretodo porque ya estaba en riesgo la plaza de mercado anterior.

El mandatario explicó que ya era primordial construir una plaza para el bien de la comunidad “la red de alcantarillado había colapsado, por lo tanto, esto generó un riesgo de contaminación al igual que la estructura. Finalmente, hoy tenemos una plaza moderna, nueva más no remodelada y también se incluyeron obras de organismos necesarias para jugar con el entorno; lo más importante es que también va a servir como un centro de eventos para el municipio”, añadió Ávila.