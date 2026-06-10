Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 jun 2026 Actualizado 19:57

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Más de 200 familias campesinas reciben títulos de propiedad

La formalización de predios rurales beneficiará a habitantes de cinco municipios de Boyacá, quienes ahora podrán acceder a créditos y programas de apoyo estatal.

Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

Un total de 217 familias campesinas de la provincia de Valderrama recibieron títulos de propiedad rural como parte de un proceso de formalización impulsado por la Agencia Nacional de Tierras.

Los beneficiarios pertenecen a municipios como Paz de Río, Socotá, Socha, Tasco y Betéitiva, donde numerosas familias habían trabajado sus predios durante años sin contar con la documentación legal que acreditara plenamente la propiedad.

Leonardo Plazas, coordinador de la Unidad de Gestión Territorial de Boyacá, explicó que la entrega hace parte del Plan 10 Mil Sonandina. «...Con estos 217 títulos seguimos avanzando en el proceso de formalización de la propiedad rural en el departamento...», indicó.

Las autoridades señalaron que la formalización facilita el acceso a créditos, programas estatales y proyectos productivos, además de brindar seguridad jurídica a las familias campesinas. La iniciativa se suma a miles de títulos entregados durante el actual periodo de gobierno.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir