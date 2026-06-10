Más de 200 familias campesinas reciben títulos de propiedad

Un total de 217 familias campesinas de la provincia de Valderrama recibieron títulos de propiedad rural como parte de un proceso de formalización impulsado por la Agencia Nacional de Tierras.

Los beneficiarios pertenecen a municipios como Paz de Río, Socotá, Socha, Tasco y Betéitiva, donde numerosas familias habían trabajado sus predios durante años sin contar con la documentación legal que acreditara plenamente la propiedad.

Leonardo Plazas, coordinador de la Unidad de Gestión Territorial de Boyacá, explicó que la entrega hace parte del Plan 10 Mil Sonandina. «...Con estos 217 títulos seguimos avanzando en el proceso de formalización de la propiedad rural en el departamento...», indicó.

Las autoridades señalaron que la formalización facilita el acceso a créditos, programas estatales y proyectos productivos, además de brindar seguridad jurídica a las familias campesinas. La iniciativa se suma a miles de títulos entregados durante el actual periodo de gobierno.