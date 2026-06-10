Boyacá necesita 500 donantes más de sangre cada mes

Las autoridades de salud de Boyacá reiteraron el llamado a fortalecer la cultura de donación voluntaria de sangre ante la necesidad permanente de abastecer los servicios hospitalarios del departamento. Según cifras oficiales, cada mes se requieren alrededor de 1.500 donantes para cubrir la demanda existente.

Alexandra Murcia García, profesional de apoyo de la Red Departamental de Donación de Sangre de la Secretaría de Salud de Boyacá, explicó que actualmente el número de donantes es insuficiente frente a las necesidades de los hospitales. «...Todavía nos falta un poco de esta cultura de donación...», afirmó.

La funcionaria indicó que en el departamento se realizan cerca de 700 transfusiones mensuales y que cada paciente puede requerir varios hemocomponentes. Agregó que una sola unidad de sangre puede beneficiar hasta tres personas gracias a la separación de glóbulos rojos, plasma y plaquetas.

Con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, las autoridades anunciaron jornadas especiales de recolección en diferentes municipios. Murcia destacó que los bancos de sangre mantienen actividades permanentes y reiteró la importancia de que la ciudadanía participe de manera voluntaria y frecuente.