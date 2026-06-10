Recursos para el Fondo FINCA para apoyar proyectos con impacto productivo y social

Gobierno de Boyacá duplicará recursos del Fondo FINCA para impulsar más proyectos de mujeres y jóvenes rurales

El Gobierno de Boyacá anunció una de las noticias más importantes para el sector agropecuario del departamento: el fortalecimiento del Fondo de Incentivo a la Capitalización (FINCA), una estrategia que ha permitido impulsar proyectos productivos, agroindustriales y asociativos en las diferentes provincias del territorio.

Esto se da con el propósito de ampliar su alcance y brindar más oportunidades a las organizaciones rurales que trabajan por la transformación y el crecimiento del campo boyacense.

El anuncio coincide con la publicación del listado de iniciativas que continúan avanzando en la novena convocatoria del programa, cuyos resultados fueron dados a conocer por la Secretaría de Agricultura de Boyacá.

Las propuestas que siguen en el proceso fueron presentadas por asociaciones de productores, cooperativas, instituciones educativas y administraciones municipales, y buscan fortalecer cadenas productivas estratégicas como la leche, el café, el cacao, la caña panelera, las frutas, las hortalizas y la ganadería, entre otras actividades fundamentales para la economía rural del departamento.

La convocatoria 2026 cuenta con una bolsa de recursos por $3.487 millones, destinada a apoyar proyectos con impacto productivo y social. Con la ampliación anunciada por el Gobernador, se espera que un mayor número de iniciativas pueda acceder a financiación en futuras convocatorias y fortalecer sus procesos de producción, transformación y comercialización.

Además, este fortalecimiento tendrá un enfoque especial en mujeres rurales y jóvenes campesinos, actores clave para el relevo generacional, la innovación y el desarrollo económico de los territorios.

“Queremos que cada vez más organizaciones y productores encuentren en el Fondo FINCA una herramienta para hacer realidad sus proyectos. El crecimiento de este programa significa más oportunidades para transformar el campo, generar ingresos y construir desarrollo desde los territorios”, destacó la secretaria de Agricultura de Boyacá, Elizabeth Bermúdez Tarazona.

Con este anuncio y el avance de la novena convocatoria, el Gobierno de Carlos Amaya ratifica su compromiso con un campo más productivo, competitivo y sostenible, donde la inversión pública se convierte en oportunidades reales para las familias rurales y en motores de desarrollo para las provincias del departamento.