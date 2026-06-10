No aceptamos que Santa Marta sea utilizada como escenario de disputas políticas: Alcaldía

Santa Marta

Luego de conocerse la denuncia de la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, contra el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, y funcionarios del gabinete distrital, por presunto constreñimiento electoral y participación indebida en política; la alcaldía de Santa Marta rechazó las acusaciones y aseguró que la administración distrital ha actuado con apego a la Constitución y la ley.

Le puede interesar:

Supersolidaria denuncia al alcalde de Santa Marta por presunta red de presión electoral

En un comunicado, el Gobierno local manifestó estar dispuesto a colaborar con los organismos de control para que los hechos sean investigados con objetividad y respeto al debido proceso. “No aceptamos que Santa Marta sea utilizada como escenario de disputas políticas ni como pretexto para levantar cortinas de humo”.

Asimismo, denunció una posible injerencia de funcionarios del Gobierno nacional en campañas políticas y anunció que interpuso quejas ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Misión de Observación Electoral y la Comisión de Seguimiento Electoral, reiterando que continuará enfocada en la gestión administrativa y la defensa de la institucionalidad.