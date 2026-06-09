Intervienen establecimiento en Fundación, Magdalena que ofrecía procedimientos estéticos ilegales

Magdalena

Tras tres semanas de seguimiento e investigación, la Secretaría de Salud del Magdalena realizó la intervención de un establecimiento que operaba de manera clandestina en el municipio de Fundación, Magdalena. La acción fue adelantada como parte de las labores de inspección y vigilancia que buscan garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias y proteger la salud de la comunidad frente a servicios prestados sin las autorizaciones correspondientes.

Según el ente de control este lugar ofrecía procedimientos estéticos invasivos de manera ilegal, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y operaba en una casa alquilada que no contaba con servicio de agua potable.

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Las autoridades departamentales reiteraron su compromiso con la legalidad y la seguridad de los ciudadanos, advirtiendo sobre los riesgos que representan personas o establecimientos que ofrecen procedimientos sin la debida habilitación profesional.

Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad para denunciar ante los organismos competentes cualquier actividad sospechosa relacionada con la prestación irregular de servicios, con el fin de prevenir afectaciones a la integridad y bienestar de la población.