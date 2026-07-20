¿Cuándo regresa Luis Díaz al Bayern Múnich para la nueva temporada?

Luis Díaz ya tiene marcada la fecha para regresar a la disciplina del Bayern Múnich. Luego de disfrutar de unos días de descanso en Colombia tras su participación con la Selección en el Mundial de 2026, el atacante se incorporará al campeón alemán antes de finalizar julio con el objetivo de iniciar la pretemporada junto al resto del plantel.

El extremo cafetero será una de las principales figuras del equipo bávaro durante la gira asiática, un tramo de la preparación que servirá para que el entrenador empiece a consolidar la base del equipo con miras a una temporada en la que el gran objetivo volverá a ser conquistar todos los títulos posibles. Tras una Copa del Mundo en la que no pudo mostrar su mejor versión, Díaz buscará recuperar protagonismo desde los primeros compromisos amistosos.

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Gira por Asia para preparar la temporada

El Bayern tiene programado viajar a Corea del Sur y Hong Kong para disputar una serie de encuentros de preparación entre el 1 y el 8 de agosto. Antes de emprender el viaje, el club también afrontará compromisos amistosos en territorio alemán para comenzar a tomar ritmo de competencia.

Ya en Asia, el conjunto muniqués enfrentará al Jeju United el 4 de agosto y posteriormente se medirá al Aston Villa el 7 del mismo mes, dos pruebas que permitirán evaluar el nivel del equipo antes del inicio oficial de la campaña.

Luis Díaz, llamado a liderar el ataque

Con varias figuras que tendrán un periodo adicional de descanso tras disputar las fases finales del Mundial, Luis Díaz tendrá la oportunidad de asumir un papel aún más importante durante la pretemporada. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro lo convierten en una de las principales referencias ofensivas del Bayern en estos compromisos.

El colombiano llega respaldado por una sobresaliente primera campaña con el club alemán, en la que registró 26 goles y 23 asistencias, cifras que lo consolidaron como uno de los jugadores más determinantes del equipo. Además, contribuyó a la obtención de la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania, aunque el gran anhelo europeo quedó pendiente tras la eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones.

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La Supercopa, primer gran reto del curso

Una vez concluya la gira asiática, el Bayern centrará toda su atención en el comienzo oficial de la temporada. El primer título en disputa llegará el 22 de agosto, cuando enfrente al Borussia Dortmund en una nueva edición de la Supercopa de Alemania.

Para Luis Díaz, este nuevo curso representa una oportunidad para reafirmar su condición de figura en el fútbol europeo y dejar atrás el discreto rendimiento colectivo e individual que vivió con la Selección Colombia en el Mundial. El atacante espera iniciar la campaña con buenas sensaciones, sumar minutos desde la pretemporada y convertirse nuevamente en una pieza clave para un Bayern que aspira a conquistar el triplete.