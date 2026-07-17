Vozinha tuvo emotivo encuentro con René Higuita y le hizo confesión: “Iba a hacer el escorpión”

Uno de los momentos más llamativos que dejó el ambiente posterior al Mundial de 2026 no ocurrió dentro de un estadio, sino en un restaurante. Allí coincidieron de manera inesperada el colombiano René Higuita y Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo. El encuentro, que también tuvo la presencia del histórico argentino Javier Zanetti, quedó registrado en un video que el propio exguardameta colombiano publicó en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando Higuita, mientras compartía con su hija en el comedor del restaurante, reconoció a la distancia al portero africano. Sin dudarlo, sacó su celular para grabarlo y destacó el impacto que tuvo durante la Copa del Mundo, en la que Cabo Verde sorprendió con una histórica participación gracias, en buena parte, a las actuaciones de su guardameta.

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Mientras enfocaba la cámara hacia Vozinha, el colombiano expresó con admiración: “El ídolo mundial, donde estamos todos felices, contentos con la gran participación que hizo Cabo Verde y que él fue el responsable de esos triunfos”.

Al notar la presencia de Higuita, Vozinha cambió de dirección y se acercó inmediatamente para saludar a quien ha sido una inspiración para generaciones de arqueros alrededor del mundo. Ambos se fundieron en un fuerte abrazo y compartieron una conversación llena de sonrisas y respeto mutuo.

Fue entonces cuando llegó una de las escenas más curiosas del encuentro. Recordando la histórica maniobra del colombiano frente a Inglaterra en Wembley, el arquero caboverdiano confesó entre risas que quiso rendirle homenaje durante el Mundial, aunque finalmente desistió por la dificultad de la jugada.

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“Iba a hacer el escorpión, pero es muy difícil” , le dijo Vozinha a Higuita, provocando las carcajadas de quienes presenciaban el momento. La frase hizo referencia a una de las atajadas más famosas de la historia del fútbol, convertida en un sello personal del exportero colombiano.

El gesto emocionó a Higuita, quien no dudó en responder con palabras de reconocimiento hacia el futbolista africano. Más allá de los reflejos bajo los tres palos, el colombiano destacó el impacto que Vozinha tuvo durante el campeonato y el cariño que despertó entre los aficionados.

“Lo que has generado en el mundo es… eres luz. Diosito siempre lo bendice a uno”, le respondió el exarquero de la Selección Colombia, cerrando un intercambio que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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El encuentro dejó en evidencia la admiración mutua entre dos generaciones de arqueros que marcaron épocas distintas. Por un lado, Higuita, considerado uno de los guardametas más revolucionarios en la historia del fútbol; por el otro, Vozinha, quien gracias a sus actuaciones en el Mundial 2026 llevó a Cabo Verde a firmar la mejor participación de su historia y se consolidó como una de las grandes revelaciones del certamen. El abrazo entre ambos terminó convirtiéndose en un símbolo del respeto que trasciende fronteras y generaciones dentro del fútbol.