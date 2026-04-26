Este es el organigrama de la estructura criminal de ‘Marlon’, señalado de atentados en Cauca

Atacan a subestación de Policía en Jamundí. Mindefensa responsabiliza a alias Marlon por atentados

Caracol Radio conoció el organigrama interno del Bloque Occidental Jacobo Arenas, organización criminal que estaría bajo el mando de Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias ‘Marlon Arenas’, señalado por inteligencia como uno de los principales responsables de la ola terrorista en el suroccidente del país, incluidos atentados en Cauca y sobre la vía Panamericana.

Según el documento, alias ‘Marlon Arenas’ aparece como cabecilla principal de esa estructura y estaría subordinado directamente a Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, máximo jefe de esa facción armada, junto a Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Viejo Dionisio Rayo’, integrante del denominado Estado Mayor.

Debajo de ‘Marlon Arenas’ aparecen cinco estructuras armadas regionales que operarían en Cauca, Valle y Nariño:

Estructura Jaime Martínez , señalada de atentados con explosivos en Cali, Jamundí y zona montañosa del norte del Cauca.

, señalada de atentados con explosivos en Cali, Jamundí y zona montañosa del norte del Cauca. Estructura Dagoberto Ramos , con fuerte presencia en Cauca y señalada de ataques sobre la vía Panamericana.

, con fuerte presencia en Cauca y señalada de ataques sobre la vía Panamericana. Estructura Jhonier Toro Arenas .

. Estructura Carlos Patiño , con incidencia en el Cañón del Micay.

, con incidencia en el Cañón del Micay. Estructura Franco Benavides, con presencia en Nariño.

En la segunda línea del organigrama también figuran varios cabecillas alias:

‘Jairito’ o Jairo Ramírez

‘David’ o ‘Mi Pez’

‘Hernán’

Jhon Alexander Jiménez, alias ‘Farley’

‘Care Gato’

Además, dentro de redes urbanas y estructuras satélite aparecen:

Jaime Muñoz Dorado, alias ‘Sebastián Martínez’ , del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas.

, del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas. Alias ‘Tigre’ , de la estructura Urías Rondón.

, de la estructura Urías Rondón. Alias ‘Orlando Primo’ , de la estructura Alán Rodríguez.

, de la estructura Alán Rodríguez. Guido Mauricio Ortiz, alias ‘Chacal’ , de la estructura Andrés Patiño.

, de la estructura Andrés Patiño. Alias ‘Yeison’ o ‘Rasguño’, de la estructura Fredy Gutiérrez.

Para las autoridades, este organigrama evidencia cómo alias ‘Marlon Arenas’ tendría capacidad de coordinar estructuras rurales, redes urbanas, explosivistas y corredores del narcotráfico en varios departamentos, lo que explicaría la simultaneidad de atentados recientes en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.