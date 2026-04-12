5 capitales más baratas para vivir en Colombia según DANE: Arriendos y servicios públicos asequibles

Los resultados del último informe del índice de precios (IPC) al consumidor del DANE, correspondiente a marzo 2026, muestran un leve repunte de la inflación, por lo menos en el plano anual.

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De acuerdo con la entidad, la última variación anual superior a la de marzo de 2026 (5,56%) se presentó en septiembre de 2024, tratándose así la subida actual de la más alta en los últimos seis meses.

Las dinámicas locales en la canasta familiar de los diferentes departamentos y ciudades, lo cual es tenido en cuenta por el DANE, se ven representadas en diferentes variaciones entre las diferentes ciudades del país, estando algunas más sometidas a un eventual incremento del costo de vida.

Teniendo en cuenta gastos clave como el arriendo o los servicios públicos y haciendo la salvedad de que el IPC mide la variación de precios, pero no los precios absolutos de los productos y servicios, las ciudades con menor variación estuvieron en la costa Caribe.

¿Cuáles son las ciudades más baratas actualmente en Colombia?

El informe del DANE muestra las variaciones mensuales más bajas de marzo de 2026 en ciudades caribeñas como Riohacha y Barranquilla (0,19%), seguidas de Montería (0,45%), Santa Marta (0,47%) y Valledupar (0,51%).

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La tendencia se mantiene en la variación anual, liderada esta vez por Santa Marta con el registro más bajo del informe en 3,58 % frente al 5,56 % del promedio nacional.

Específicamente en cuanto al arriendo, el DANE señala que Riohacha tiene el menor IPC mensual en cuanto a arriendo imputado y efectivo, con un -0,22%. Esto teniendo en cuenta que el arriendo imputado es una de las subclases que más aportaron al costo de vida de los colombianos (4,83 %).

En ese sentido, el ranking de las capitales del país más baratas en la actualidad es el siguiente:

Riohacha: menor variación mensual del IPC en marzo y reducción de precios en el arriendo con un incremento mínimo en servicios como la electricidad. Barranquilla: Junto a Riohacha, mantiene la menor variación mensual del IPC. Santa Marta: presenta la menor variación anual del IPC, lo que indica una dinámica estable de la inflación. Valludupar: tiene una de las variaciones más bajas anuales, por detrás de Santa Marta también en el mes. Montería: registra una de las variaciones más bajas, ratificando la menor presión inflacionaria en la costa Caribe.

¿Cuáles son las ciudades más caras?

El último informe del IPC del DANE en marzo de 2026 muestra las siguientes ciudades con los mayores incrementos del IPC: