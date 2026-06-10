Inauguración del Mundial 2026: partido inaugural será el mismo de anterior Copa del Mundo, ¿cuál?

Quedan solo unas pocas horas para que el balón ruede en estadio Azteca de México y comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará en otros dos país es más: Estados Unidos y Canadá.

Ahora, uno de los momentos más importantes de este certamen que se da cada cuatro años es la inauguración y, propiamente, el partido inaugural del campeonato.

En estos partidos, por lo general, juega siempre el país anfitrión, y algún otro de los de su grupo. En la edición 2026 no será diferente, pero sí hay una curiosidad para la cita que será la número 23 en la historia de los mundiales .

Lea más: Así es el calendario completo del Mundial 2026: día de la final y partidos de la Selección Colombia

En Caracol Radio le contamos todos los detalles.

Dato curioso del inicio del Mundial 2026: partido inaugural se repetirá

Pues bien, acá lo curioso, realmente, son dos aspectos: que el partido inaugural del 2026 se repetirá, pues ya se había dado en el mismo contexto en un Mundial anterior y, además, que será en la misma fecha que fue en esa ocasión .

Estamos hablando del partido que este jueves, 11 de junio de 2026, enfrentará a la Selección de México contra Sudáfrica a las 2:00 de la tarde.

Le puede interesar: Las probabilidades de la Selección Colombia para el Mundial 2026

El tema es que este mismo encuentro fue el partido que también ejerció de juego inaugural del Mundial de Sudáfrica en 2010, con la única diferencia de que fue el conjunto sudafricano el que ejerció de local.

Ese juego, que se disputó en el estadio Soccer City de Johannesburgo, también se jugó un 11 de junio.

¿Cómo quedó ese partido en 2010?

En el inicio del Mundial de Sudáfrica 2010, Sudáfrica se enfrentó a México y ambas escuadras nacionales sellaron el juego con un empate 1-1.

Esa ocasión Sudáfrica fue la encargada de abrir el marcador por medio del jugador Siphiwe Tshabalala al minuto 55, pero después el histórico mexicano Rafael Márquez empató el juego al minuto 79.

Lea también: Nicolás Gallo será parte del equipo arbitral del primer partido del Mundial: Esta será su función

El partido contó con una asistencia de 84.990 aficionados.

Vea un video del partido Sudáfrica vs. México en 2010:

¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026?

Este Mundial es algo atípico, pues aparte de que será el primero en contar con 48 selecciones, también será primero en tener tres ceremonias de apertura. Allí serán México, Canadá y Estados Unidos, como anfitriones, los protagonistas del show, aunque el primero será el encargado de abrir oficialmente el certamen.

Ahor, para el primer show, la ceremonia de inauguración iniciará 90 minutos antes del pitido inicial del primer partido del torneo. Es decir que si el primer encuentro comienza a las 2:00 de la tarde, hora Colombia, la inauguración de la competencia continental estará iniciando a las 12:30 del mediodía.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: