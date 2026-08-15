Corea del Sur anuncia ayuda de 1 millón de dólares para afectados por terremoto en Colombia

Colombia

El Gobierno de la República de Corea anunció una contribución de US$1 millón para apoyar la respuesta humanitaria y la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto.

El anuncio fue realizado por el embajador de Corea del Sur en Colombia, Choi Hyun-guk, quien explicó que la asistencia será coordinada con el Gobierno colombiano y canalizada hacia las zonas que presentan mayores necesidades.

“El gobierno de Corea está en tanto de la situación de Colombia provocada por el terremoto en varias zonas afectadas. Por lo tanto, ha decidido brindar apoyo y ayuda humanitaria como de un millón de dólares a través del organismo internacional”, aseguró el diplomático.

El embajador agregó que el objetivo es que los recursos lleguen con rapidez a las comunidades damnificadas.

“Espero que esta ayuda le llegue a los más necesitados tan pronto como sea posible”, señaló Choi Hyun-guk.

Jornada de solidaridad en Bogotá

Como parte de la respuesta, KOICA Colombia, junto con sus aliados y el Banco de Alimentos de Bogotá, desarrolla este viernes 14 de agosto una jornada de solidaridad y voluntariado para recolectar alimentos, productos de primera necesidad y donaciones económicas.

La actividad se realiza entre 8:00 a. m. y 6:00 p. m. en Centro 93 y el Centro Comercial Andino, en Bogotá.

Los recursos y productos recolectados serán canalizados a través del Banco de Alimentos de Bogotá para apoyar a las familias afectadas, especialmente en Buenaventura, Chocó, Pereira y otras zonas que requieran asistencia humanitaria.

Entre los productos que pueden ser donados están:

Arroz, aceite y pasta.

Fríjol, garbanzos y arvejas.

Panela, chocolate y avena.

Toallas higiénicas y papel higiénico.

Pañitos húmedos.

Pañales para niños y adultos.

Cepillos de dientes.

También está habilitado un código QR del Banco de Alimentos para quienes quieran realizar aportes económicos.

A los recursos anunciados por el Gobierno surcoreano se suman US$20.000 que serán donados por KOICA Colombia como parte de esta jornada de apoyo.