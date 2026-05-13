“German Vargas transformó la política en Colombia”: Fuad Char

Este martes 12 de mayo se llevó a cabo una eucaristía en honor a la memoria del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien falleció el pasado viernes. Los actos se realizaron en la iglesia Torcoroma, ubicada en el norte de Barranquilla, y contaron con la asistencia de dirigentes de Cambio Radical.

Fuad Char, líder de esa colectividad en la Costa Caribe, lamentó no haber podido asistir a las ceremonias realizadas en Bogotá, aunque recordó a Vargas Lleras como un hombre que “transformó la política” en el país.

“Él fue el hombre que transformó la política en Colombia. Fue una persona que estaba en un nivel superior (…) Lo seguimos hasta cuando lo intentaron matar varias veces por su manera de pensar, siempre de la manera más limpia, más transparente, y se lo llevó un cáncer”, expresó.

Sobre las razones por las cuales no viajó a la capital del país, Char explicó:

“Un poco por dificultades de salud, no viajé a Bogotá y estamos haciéndole esta misa para recordarlo y, bueno, seguir adelante”, precisó.

El futuro del partido

En cuanto al futuro de Cambio Radical, los dirigentes de la colectividad prefirieron ser prudentes, teniendo en cuenta lo reciente del fallecimiento de Vargas Lleras.

“Vamos a terminarlo de enterrar”, dijo Fuad Char.

Entretanto, Arturo Char negó versiones sobre una posible búsqueda de un nuevo líder para Cambio Radical en estos momentos.

“Por ahora no sé si se está ventilando algún nombre. Actualmente hay un director, que es el doctor Córdoba (Germán), que funge como presidente del partido”, sostuvo.