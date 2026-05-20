“Debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia”, Gustavo Petro sobre Carlos Ramón González

El presidente Gustavo Petro estuvo en Caracol Radio este martes, 20 de mayo, para hablar de diversas temáticas alrededor de su administración, que está a pocos meses de finalizar. Entre los temas centrales de la conversación se incluyeron algunos de los escándalos de su gobierno, como el caso de Juliana Guerrero y el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Le puede interesar: “Si el progresismo pierde las elecciones, a mí me van a perseguir”: Gustavo Petro

En ese sentido, sobre el caso de Carlos Ramón González, ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, quien es prófugo de la justicia colombiana por el escándalo UNGRD, el presidente señaló que “debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia”.

Sobre el funcionario de la Embajada de Colombia en Nicaragua que ayudó a González a que se quedara en dicho país, que fue reubicado como como primer secretario de Relaciones Exteriores a Guyana, el mandatario aseguró que “no lo ayudó” y que “debe echarse”. “Hoy mismo se va”, enfatizó.

Puede seguir el en vivo de la entrevista a Gustavo Petro haciendo clic aquí.