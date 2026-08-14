Hospital Regional de Duitama mantiene alerta roja por sobreocupación de hasta 769 % en urgencias

El hospital pide apoyo para agilizar remisiones y hace un llamado al uso adecuado del servicio de urgencias.

Duitama

La E.S.E. Hospital Regional de Duitama mantiene la alerta roja por emergencia funcional debido a la alta ocupación que se registra en diferentes servicios de la institución. La situación fue confirmada mediante el Comunicado N.° 015, fechado el 12 de agosto de 2026, en el que se advierte que varios servicios superan ampliamente la capacidad instalada.

Entre las cifras reportadas por el hospital se encuentran una ocupación del 201 % en hospitalización de adultos, 147 % en la Unidad de Cuidados Intensivos para adultos, 144 % en hospitalización total y 120 % en atención de partos.

La situación es aún más crítica en los servicios de urgencias. El hospital reportó una ocupación del 769 % en observación de adultos y del 552 % en urgencias en general.

Nidia Cadena, gerente encargada del Hospital Regional de Duitama, explicó a Caracol Radio que esta es la alerta número 15 que declara la institución durante este año por sobreocupación.

“En este momento estamos con una ocupación hospitalaria del 141 % en hospitalización de adultos. En urgencias estamos al 404 %, llegando a observación de adultos al 538 % de sobreocupación”, señaló inicialmente la gerente, al explicar la situación registrada durante la jornada.

Cadena indicó que el hospital adelanta gestiones con el sistema de salud para intentar descongestionar los servicios y agilizar las remisiones de pacientes.

“Estamos realizando gestión permanente con el CRUE, con las EPS, con las diferentes instituciones de la red para agilizar las remisiones y descongestionar el servicio”, afirmó.

Hospital alcanza el máximo de su capacidad

De acuerdo con el comunicado oficial, el Hospital Regional de Duitama informó al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Boyacá, CRUEB, que alcanzó el máximo de su capacidad instalada, habilitada y de expansión.

Por esta razón, la institución señaló que se priorizará la atención de los pacientes que lleguen al servicio de urgencias de acuerdo con su nivel de gravedad.

El hospital también solicitó apoyo a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, EAPB, y a las IPS del departamento para gestionar las referencias de pacientes y pidió direccionar las solicitudes de remisión hacia otras instituciones de la red mientras se supera la emergencia funcional generada por la sobreocupación.

Diferentes patologías aumentan la demanda

La gerente encargada explicó que la alta demanda no está relacionada con una única enfermedad, sino con diferentes condiciones de salud.

“Hay muchos pacientes que vienen a nuestra entidad por diferentes temas de salud, tanto respiratorios, muchos niños con gripas, muchos pacientes afectados por el tema de que las EPS no les están entregando medicamentos, entonces recae su condición”, explicó.

La funcionaria agregó que el hospital continúa atendiendo a los pacientes y dando prioridad a quienes presentan condiciones de mayor gravedad.

“Nosotros estamos con la capacidad para atender, pero obviamente damos prioridad al triage 1 y al triage 2”, sostuvo.

Llamado a la comunidad

Ante la situación, la gerente encargada hizo un llamado a los habitantes de Duitama y de los municipios de la región para que hagan un uso adecuado del servicio de urgencias.

“El llamado a la comunidad es que utilicen el servicio de urgencias únicamente cuando sea estrictamente necesario, para que podamos nosotros concentrar nuestra capacidad en quienes realmente requieren atención de urgencias”, manifestó.

Cadena recordó además que el hospital cuenta con mecanismos para facilitar la asignación de citas, entre ellos un chatbot que permite a los usuarios gestionar algunos servicios sin tener que desplazarse hasta la institución.

Insistió en que el uso adecuado de las urgencias permitirá liberar capacidad para atender de manera prioritaria a los pacientes que realmente requieren atención inmediata.

“Esto nos va a permitir a nosotros concentrar nuestra capacidad en los pacientes que presenten condiciones que realmente necesiten una atención prioritaria y oportuna”, concluyó.