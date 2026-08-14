502 estudiantes del colegio San Marcos de Muzo, esperan una sede adecuada para recibir clases

Estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa San Marcos de Muzo realizaron una manifestación solicitando una nueva sede / Foto: Suministrada.

Muzo

La falta de una infraestructura adecuada llevó al cese de actividades académicas en la Institución Educativa San Marcos de Muzo, donde 502 estudiantes, de sexto a undécimo, permanecen sin clases mientras se define una solución para garantizar el servicio educativo.

Ariel Blanco, coordinador de la institución, explicó que, tras recibir la notificación de la Secretaría de Educación de Boyacá, las directivas buscaron junto con la Administración Municipal establecer un plan de contingencia. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no han recibido una respuesta concreta de las autoridades departamentales.

“No se ha podido hacer clase normal. Nosotros los docentes estamos en la disposición de prestar el servicio, pero no tenemos el espacio. Igual los estudiantes están en disposición de recibir las clases, pero acá por la cuestión del calor es difícil sacarlos a espacios abiertos que no contamos con ninguna infraestructura donde prestar ese servicio”, afirmó Blanco, quien señaló que estudiantes, padres de familia y docentes han participado en manifestaciones y un plantón frente a la Alcaldía de Muzo, en el parque principal.

La institución está ubicada en el sector urbano de Muzo, pero actualmente no dispone de una sede que permita garantizar las condiciones necesarias para atender a los 502 alumnos, distribuidos en 18 grupos.

De acuerdo con el coordinador, la decisión de mantener el cese de actividades cuenta con el respaldo de la Asociación de Padres de Familia y del personero estudiantil.

“La orientación por parte de la Asociación de Padres de Familia y de Personero de los estudiantes es esa, que hasta que no haya una mesa técnica donde haya presencia de la Gobernación y del Ministerio de Educación o Gobierno Nacional, no habría actividad académica como tal”, aseguró el directivo.

La comunidad educativa espera que se convoque una mesa técnica en la que participen representantes de la Gobernación de Boyacá y del Ministerio de Educación Nacional, además de las autoridades municipales, para definir dónde serán ubicados los estudiantes y establecer una solución definitiva.

Mientras no exista un pronunciamiento sobre el lugar donde podrán continuar las clases y no se cuente con instalaciones adecuadas, la comunidad educativa mantendrá suspendidas las actividades académicas.

La preocupación aumenta por el impacto que el cese puede generar en el calendario escolar, mientras estudiantes, docentes y padres de familia esperan que las autoridades encuentren una alternativa que permita el regreso seguro a las aulas.