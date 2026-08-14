Villa de Leyva llevará solidaridad a damnificados del terremoto durante Festival del Viento

Villa de Leyva convierte su Festival del Viento y las Cometas en una jornada de solidaridad con damnificados del terremoto

Villa de Leyva

Villa de Leyva se prepara para recibir la edición número 49 del Festival del Viento y de las Cometas, evento que se desarrollará desde este viernes 14 y hasta el lunes 17 de agosto, con una programación cultural, musical y deportiva que este año tendrá además un componente solidario para apoyar a las personas afectadas por el terremoto registrado en el país.

El alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez, destacó que Guatemala será el país invitado de esta edición, debido a su reconocimiento internacional por la tradición de sus barriletes.

“En esta ocasión tenemos nuestra versión número 49 del Festival del Viento y de las Cometas, un evento en el que tendremos como país invitado a Guatemala, reconocido por la Unesco por su tradición en el tema de las cometas, precisamente con sus barriletes”, explicó.

Méndez señaló que, además de disfrutar de las actividades tradicionales, los asistentes podrán contribuir con ayudas para las comunidades damnificadas por el terremoto.

“Queremos unirnos a esta causa solidaria con todas las personas que sufrieron afectaciones y daños en este terremoto”, afirmó.

Por esta razón, la administración municipal hizo un llamado a los visitantes para que lleven elementos que puedan ser entregados a las personas afectadas.

“Todas las personas que nos quieran acompañar para esta oportunidad puedan traer algún elemento, kit de aseo, mantas, alimentos no perecederos, en donación para poder estar llevándoles la otra semana a la ciudad de Bogotá estas ayudas”, indicó.

El punto de recepción estará ubicado desde el sábado 15 de agosto en un stand o carpa instalada en la Plaza Principal, en el sector del Cometódromo. Sin embargo, la campaña de recolección ya había comenzado desde el lunes.

“La idea es el día sábado trasladarla al Cometódromo y desde allí poder recibir todas las donaciones que las personas, los turistas, las personas que vienen a participar quieran de corazón ayudar en esta noble causa”, manifestó Méndez.

Una programación con música, competencias y vuelo libre

Las actividades del festival se extenderán durante cuatro días. El sábado 15 de agosto, desde las 9:30 de la mañana, se desarrollarán diferentes modalidades y actividades relacionadas con las cometas.

El alcalde encargado explicó que la jornada también contará con espectáculos musicales.

“Para el día sábado 15 tendremos el show Constelación, tendremos presentación de varios grupos musicales de vallenato, Candelaria, el grupo musical Pescado Vivo”, detalló.

Para el domingo 16 de agosto, la programación comenzará a las 9:00 de la mañana y estará dirigida a diferentes categorías.

“El día domingo iniciaremos también a las 9 de la mañana con diferentes categorías infantiles, de adultos, categoría única, y tendremos allí a Cali Flow Latino y a Cacao Munch”, agregó.

El lunes 17 de agosto será destinado al vuelo libre para quienes quieran disfrutar de esta actividad.

“El día lunes, como lo manifesté, tendremos vuelo libre para todas las personas”, señaló Nicolás Méndez.

Durante el festival también se desarrollarán actividades complementarias con Unicef.

“Tendremos alternos unos talleres permanentes con Unicef, donde estaremos en unas prácticas precisamente allí en el Salón del Primer Congreso”, explicó.

Habrá restricciones para garantizar la seguridad

La administración municipal anunció algunas restricciones durante el desarrollo del evento. Entre ellas está la prohibición del uso de sillas en el espacio público, debido a las condiciones de contingencia y a la necesidad de mantener despejadas las zonas de evacuación.

“Es muy importante informarle y decirle a la comunidad que no está permitido el uso de sillas en el espacio público por temas de contingencia y por temas de evacuación de la plaza”, manifestó el alcalde encargado.

También habrá controles sobre el uso de drones y el vuelo de cometas.

“El vuelo de drones y el vuelo de cometas solamente las personas que están autorizadas dentro del Cometódromo para que puedan interactuar”, explicó Méndez.

Manejo especial de tráfico durante el festival

Debido al incremento en el número de visitantes, las autoridades implementarán un plan especial de movilidad para facilitar el ingreso y la salida de vehículos.

“Tendremos un manejo de tráfico especial para el día viernes y el día sábado para ingresar a Villa de Leyva, entrando en un solo sentido desde la vía Sáchica a Villa de Leyva”, informó.

El mandatario agregó que para la salida se habilitará el sector de Gondava en doble sentido y que el lunes también habrá regulación especial.

“Para el día lunes la salida de Villa de Leyva se hará por un solo sentido también, Villa de Leyva-Sáchica por un promedio de dos horas”, explicó.

“El 15, el sábado, desde las nueve y media de la mañana tendremos activados todos nuestros organismos en pro de sacar este evento con el enfoque social que les acabo de mencionar para aportar un grano de arena desde Villa de Leyva hacia los municipios y los departamentos afectados”, puntualizó.