Más de 500 familias de Chivatá se han visto afectadas por falta de agua por daños en pozos profundos

Chivatá

Más de 500 familias de dos veredas en el municipio de Chivatá se han visto afectadas con desabastecimiento de agua a causa de los daños que ha sufrido los pozos profundos.

Frente a esta circunstancia, el alcalde del municipio Yesid Bernal, ha adelantado varias obras de reparación en los pozos profundos con el fin de mitigar el desabastecimiento de agua, pero pese a los esfuerzos que se han realizado la situación no ha mejorado.

“Estamos en alerta naranja dado a que tenemos dificultades para abastecer del servicio de agua potable a las veredas de Moral Sur y Siatoca. Básicamente el problema radica en un punto de rebombeo el cual fue construido hace 20 años y cuando llegamos a la Administración Municipal le hicimos en el 2024 mantenimiento a la bomba y el motor y este año también le hicimos ese mantenimiento, pero encontramos un daño en el motor y descubrimos que también está afectada la acometida que va al transformador y también el transformador es muy pequeño para la bomba que tenemos, (4:08) entonces estamos bloqueados teniendo agua”, señaló Bernal.

Ante este desabastecimiento de agua que está afectando a más de 500 familias, el mandatario local solicitó el apoyo de la Policía Metropolitana de Tunja y de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá para mitigar la situación.

“Esto es lo complejo, el municipio depende de pozos profundos, nosotros tenemos tres con una captación de aproximadamente 20 litros por segundo, tenemos una capacidad de almacenamiento y en ese momento de potabilización, pero las veredas de Moral Sur y de Siatoca, dependen de trayectos de los tanques, por ejemplo, para llegar a un sector de Siatoca dependemos de ese punto de rebombeo que falló. Agradezco a la Policía Metropolitana de Tunja porque nos suministró agua para estas veredas a través de una tanqueta y a Gestión del Riesgo departamental que lo ha podido hacer durante unos dos, tres meses porque también estamos sufriendo en una vereda que se llama Pontezuelas, que colinda con San Francisco de Toca”, agregó el mandatario local.

El alcalde Yesid Bernal, señaló que, si la situación de falta de agua continúa, en los próximos días se declarará la calamidad pública con el fin de poder obtener recursos del orden nacional para realizar las labores necesarias.

“Nosotros estamos haciéndolo lo humanamente posible. Si nos toca declarar calidad pública para avanzar con temas de contratación, pues lo haremos, pero nos toca cumplir con los protocolos, el color naranja, el color amarillo y el color rojo, pues ojalá nos lleguemos allá”, afirmó.