Estos son los tres boyacenses en el gabinete del presidente, Abelardo de la Espriella

Boyacá

Se trata del tunjano, Fray Ricardo Ernesto Torres, la médica oriunda de Socotá, Zulma Cucunubá y el economista de Sogamoso, Juan Camilo Ostos.

Director General del Sena

El 21 de julio, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció a Fray Ricardo Ernesto Torres Castro como nuevo director del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, que dirigió durante todo el gobierno de Gustavo Petro el también boyacense, Jorge Eduardo Londoño.

Fray Ricardo nació en el Hospital San Rafael de Tunja, estudió en el INEM Carlos Arturo Torres, tuvo un paso fugaz por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y a los 16 años salió de Tunja para iniciar un proceso de formación con la Orden de Predicadores, más conocidos como los dominicos”.

Torres Castro es licenciado en Filosofía con énfasis en pensamiento político y económico, profesional en Teología, magíster en Administración y en Negocios y Redes Internacionales, además de contar con estudios doctorales en Administración. Su trayectoria ha estado ligada a la educación superior, la gestión institucional, el sector empresarial y el trabajo social. Entre 2017 y 2023 fue rector de la Universidad Santo Tomás, sede Medellín, y posteriormente se desempeñó como decano de la División de Ciencias de la Salud de esa institución. Desde enero de 2024 ejerce como asesor de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Directora del Instituto Nacional de Salud

El miércoles 12 de agosto se conoció que Zulma Cucunubá nacida en Socotá, fue designada en las últimas horas por la ministra de Salud, Ana María Vesga, como directora del Instituto Nacional de Salud.

Estudió Medicina en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en 2005, con maestría en Salud Pública y Doctorado en Epidemiología de Enfermedades Infecciosas.

Ejerce como Directora del Instituto de Salud Pública y como Profesora de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas en la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, y Profesora Honoraria en el Centro MRC para el Análisis de Enfermedades Infecciosas Globales en el Imperial College London.

Su investigación se centra en aplicar modelos estadísticos y matemáticos para estudiar la propagación de enfermedades infecciosas y evaluar la efectividad de intervenciones, con un interés particular en América Latina.

En su papel de co-líder de la iniciativa Epiverse TRACE-LAC, trabaja en el desarrollo de software de código abierto y programas de capacitación para enfrentar crisis de salud pública. La doctora Cucunubá también hace parte del Grupo Asesor Técnico del Collaboratory WHO-Pandemic Hub y hace parte de Comisión Lancet para el Modelamiento Epidemiológico de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Pandémicas.

Ha colaborado con el gobierno colombiano, asesorando en la formulación de estrategias durante la crisis de COVID-19. Además, ha participado en la creación y validación de modelos para enfermedades prevenibles por vacunación y transmitidas por vectores, trabajando con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Consorcio de Modelado del Impacto de Vacunas y el consorcio de enfermedades tropicales desatendidas.

Director del INVIAS

El viernes 14 de agosto Caracol Radio conoció en primicia que el sogamoseño, Juan Camilo Ostos Romero será el nuevo director del Instituto Nacional de Vías, Invias. El jueves 13 de agosto le hicieron los exámenes médicos y se espera que en las próximas horas se posesione ante la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Ostos Romero nació en Sogamoso, es economista y especialista en Gobierno y Gerencia Territorial de la Universidad Santo Tomás, con títulos de maestrías en Gobierno y Gestión Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset y en Problemas Contemporáneos en América Latina de la Universidad Complutense de Madrid en España.

Se ha desempeñado en el sector público como viceministro de Transporte en el Gobierno de Iván Duque, director de estrategia de la fundación Ciudadanía en Acción (2016 -2018) y de la firma Lateral Consultores (2017 -2018), asesor de planeación y ejecución del Sistema Estratégico del Transporte Público de Neiva (2016) y auditor de economía y finanzas en la Contraloría General de Boyacá (2010).

En 2026, fue candidato al Senado en la lista del Movimiento de Salvación Nacional que avaló la candidatura de Abelardo de la Espriella a la presidencia de la república y se desempeñó como líder del empalme en Transporte e Infraestructura del actual gobierno.